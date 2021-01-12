Son dakika! ABD'den İran'daki El Kaide elebaşlarına yaptırım - Son Dakika

Son dakika! ABD'den İran'daki El Kaide elebaşlarına yaptırım

12.01.2021 20:17
Son dakika! ABD'den İran'daki El Kaide elebaşlarına yaptırım, System.String[]

Son dakika gündem haberi: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın El Kaide terör örgütüne İran içinde yeni harekat merkezleri kurmasına izin verdiğini ve El Kaide'nin İran'daki 5 elebaşını Özel Küresel Terörist listesine aldıklarını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın El Kaide terör örgütüne İran içinde yeni harekat merkezleri kurmasına izin verdiğini ve El Kaide'nin İran'daki 5 elebaşını Özel Küresel Terörist listesine aldıklarını duyurdu.

Pompeo, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, daha önce Hazine Bakanlığınca yaptırım uygulanan İran'daki El Kaide elebaşlarından Abdul Rahman El Mağrebi olarak da tanınan Muhammed Abbatay ve Sultan Yusuf Hasan El Arif'in yanı sıra İran- Irak sınırında faaliyet gösteren Kürt El Kaide Taburlarının elebaşları İsmail Fuat Resul, Niamat Hama Rahim Şerifi ve Fuat Ahmet Nuri Ali el Şahhan'ı, Özel Küresel Terörist listesine eklediklerini belirtti.

Bu yaptırımlar kapsamında ABD vatandaşları ve şirketlerinin bu kişilerle bağlantılı herhangi bir işleme karışmasının yasaklandığını kaydeden Pompeo, "Dışişleri Bakanlığının, Adalet için Ödül programı kapsamında İran'daki önemli bir El Kaide elebaşı olan Abdul Rahman El Mağrebi'nin yeri ve kimlik tespiti için 7 milyon dolar ödül koyduğunu duyurdu." ifadelerini kullandı.

Pompeo, İran'in El Kaide'nin yeni ana karargahı olduğunu söyledi

Pompeo, yazılı açıklamanın yapıldığı saatlerde Washington'daki Ulusal Basın Kulübünde açıklamalarda bulundu.

Tahran yönetiminin göstermelik olarak El Kaide'nin İran'daki unsurlarına sıkı sınırlamalar getirdiğini dile getiren Pompeo, ABD yönetimlerinin, birçok El Kaide saldırısının talimatının İran'dan geldiğine inanmadığını ancak gerçeğin öyle olduğunu iddia etti.

ABD, İngiltere Fransa ve Almanya'nın aralarında bulunduğu P5+1 ülkeleri 2015'te İran ile nükleer anlaşmayı sonuçlandırmak üzereyken Tahran ile El Kaide ilişkilerinin değiştiğini öne süren Pompeo, şöyle devam etti:

"O zaman olanlarla ilgili kamunun yeni duyacağı bir bilgi vereyim: İran, rejimin örgüt için koyduğu kurallara uyması ve kontrol altında kalması koşuluyla El Kaide'ye İran'da bir harekat merkezi kurma izni verdi. İran, ayrıca 2015'ten bu yana rejimin gözetiminde El Kaide elebaşlarının ülkede serbest dolaşmasına izin verdi. İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) El Kaide faaliyetleri için bu kişilere kalma yeri ve seyahat belgeleri, kimlik kartı, pasaport gibi lojistik destek sağladı. Bu destekle birlikte El Kaide, liderliğinin merkezini Tahran'a taşıdı."

İran'daki El Kaide elebaşlarının dünyadaki diğer El Kaide örgütleri ile iletişim sağladığını ve onlara fon tedarik ettiğini ileri süren Pompeo, "Birçok konuda İran'ın desteğini alıyorlar. Terör için şimdi ellerinde yeni araçlar var. Dünyanın en büyük terör destekçisi ülke olan İran İslam Cumhuriyeti artık onların ana karargahı." diye konuştu.

Pompeo, 1998'de ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki diplomatik misyonlarına yönelik bombalı saldırıyı organize eden El Kaide elebaşlarından Ebu Muhammed El Mısri'nin de 7 Ağustos 2020'de Tahran'da öldürüldüğünü doğruladıklarını da söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, El Kaide, Terör, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! ABD'den İran'daki El Kaide elebaşlarına yaptırım - Son Dakika


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