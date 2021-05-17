Son dakika: ABD'den Myanmar Devlet İdare Konseyi ve askeri rejimle ilişkili 16 kişiye yaptırım - Son Dakika

ABD yönetimi, Myanmar Devlet İdare Konseyi (SAC) ve askeri rejimle ilişkili 16 kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada Myanmar ordusunun demokratik yollarla seçilmiş sivil hükümetin hukuka aykırı bir şekilde devrilmesini desteklemek için oluşturduğu SAC'ın yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Askeri rejimle bağlantılı 16 kişiye de yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, bunların 13'ünün ülkedeki demokrasi yanlısı hareketi şiddetle bastıran ve Myanmar halkına yönelik çocukların öldürülmesi de dahil olmak üzere devam eden şiddetli ve ölümcül saldırılarından sorumlu askeri rejimin kilit üyeleri olduğu aktarıldı.

Açıklamada, yaptırım uygulanacak diğer 3 kişinin ise daha önce yaptırım listesine alınan askeri yetkililerin çocukları olduğu belirtdi. Açıklamada, söz konusu yaptırımların Myanmar halkına yönelik olmadığı vurgulandı.

Yaptırım kararının İngiltere ve Kanada ile eş zamanlı olarak alındığına işaret edilen açıklamada, SAC'ın 4 üyesinin yanı sıra Uluslararası İşbirliği Bakanı Ko Ko Hlaing, Etnik İşler Bakanı Tun Aung Myint, Sınır İşleri Bakanı Tun Tun Naung, Merkez Bankası Başkanı Than Nyein, Ticaret Bakanı Pwint San, Planlama, Finans ve Sanayi Bakanı Win Shein, Sağlı ve Spor Bakanı Thet Khaing Win ile Doğal Kaynaklar ve Çevresel Koruma Bakanı Khin Maung Yi gibi yetkililerin yaptırım uygulanacak isimler arasında olduğu belirtildi.