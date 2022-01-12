Son dakika... ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, NATO-Rusya görüşmesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, NATO- Rusya Konseyi toplantısında Moskova'nın sunduğu tekliflerin kabul edilebilir olmadığını ve Rus heyetinin, Ukrayna sınırında gerilimi düşürme konusunda herhangi bir taahhüt vermediğini belirtti.

Cenevre'de 10 Ocak'ta, ABD-Rusya Stratejik İstikrar Diyalog (SİD) toplantısına katıldıktan sonra gün içinde Brüksel'de de NATO-Rusya Konseyi toplantısına iştirak eden Sherman, NATO karargahında bu toplantılara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Sherman, NATO-Rusya Konseyi toplantısında, 30 NATO üyesinin ayrı ayrı söz alarak konuştuğunu ancak tamamının birlik içinde ülkelerin ittifak tercihlerine ve egemenlik haklarına saygı duyulması gibi temel prensipler konusunda aynı noktalara vurgu yaptığını söyledi.

Rus heyetin de kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğuna ve Moskova'nın tekliflerini net bir şekilde masaya koyduğuna işaret eden Sherman, "Rusya'nın ana teklifleri dahil heyetin değerlendirmeleri tek kelime ile kabul edilebilir şeyler değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Sherman, bu teklifler konusundaki bir soruya yanıt verirken, "Ruslara, temel olarak şunları söyledik: 'Masaya koyduklarınızdan bazıları kabul edilebilir şeyler değil. NATO'nun daha fazla genişlemeyeceğini kabul edemeyiz. 1997'ye geri dönemeyiz. Avrupa'daki her şeyin Avrupa dışına çıkarılacağını kabul edemeyiz.'" diye konuştu.

Rusya'nın, başta Ukrayna sınırına yakın bölgelerdeki askeri yığınaklarıyla neden olduğu gerilim olmak üzere Doğu Avrupa'da tansiyonu yükseltmesinin istikrara zarar verdiğini yineleyen Sherman, tüm müttefiklerin, NATO ülkelerinin savunması konusunda kararlı olduğunu ifade ettiğini ve Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmesinin bedelinin ağır olacağı konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Sherman, Rusya'nın NATO'nun genişlemesine karşı tutumuna da değinerek "ABD ve NATO olarak, bir savunma ittifakı olan NATO'nun açık kapı politikasını kapatmayacağız. NATO sadece bir savunma ittifakıdır. NATO üyelerini korumak için vardır. NATO hiçbir zaman kuvvetle, korkutmayla, sindirmeyle genişlememiştir. NATO'ya katılmak ve NATO'da kalmak ülkelerin egemen kararıdır." ifadelerini kullandı.

NATO'nun, Rusya'ya bir tehdit olmadığına vurgu yapan Sherman, tüm ittifakın bölgede sürdürülebilir güvenlik ve istikrar için Rusya ile diplomatik angajmana bağlı olduğunu dile getirdi.

Sherman, ayrıca NATO müttefiklerinin Rusya ile çalışabilecekleri alanlar olduğuna inandığını belirtti.

Toplantıda, Cenevre'deki ABD-Rusya Stratejik İstikrar Diyalog toplantısına ilişkin sorulara da yanıt veren Sherman, "Cenevre'deki SİD toplantısında, ABD, iki ülkenin stratejik menfaatine olacak ve stratejik istikrarı artıracak, iki ülkenin karşılıklı olarak atabileceği birkaç adım konusunda ön fikir ortaya attı." dedi.

Sherman, Rus heyete bu fikirleri müzakere etmeye hazır olduklarını söylediklerini ifade ederken bu adımları detaylandırmadı.

ABD'li diplomat aynı zamanda bu fikirleri Avrupa ülkeleri ile istişare etmeye devam ettiklerini kaydetti.

Amerikan medyasına önceki hafta yapılan bir sızıntıda, ABD'nin Rusya'ya Doğu Avrupa'daki askeri varlığını karşılıklı olarak azaltmayı teklif edeceği iddia edilmişti.

Rusya Ukrayna sınırındaki gerilimi azaltma sözü vermedi

Sherman, NATO'nun Rusya'ya sunduğu tekliflere ilişkin bir soruya, Rus heyetin NATO'nun tekliflerini görüşmeye hazır olmadığı yanıtını verdi.

Rus heyetin, Ukrayna konusunda herhangi bir taahhütte bulunup bulunmadığına ilişkin soruya yanıt veren Sherman, "Gerilimi düşürme konusunda herhangi bir vaat verilmedi ancak bunun olmayacağına dair de bir beyanat olmadı." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2'nin faaliyete geçirilmeyeceğine ilişkin ABD yönetiminin açıklamalarına da değinen Sherman, Washington'un bu konuda açık olduğunu ve Alman makamlarının da zaten Kuzey Akım-2 boru hattına yönelik bazı sertifikaları onaylamadığını hatırlattı.

Sherman, "Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını yenilerse, Bakan Blinken ve Müsteşar Nuland'ın da ifade ettiği üzere o boru hattının gaz akışı, faaliyete geçmesi oldukça zor olacaktır." dedi.