Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile telefonda görüştü - Son Dakika

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile telefonda görüştü

28.01.2021 21:05
Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile telefonda görüştü, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Taliban'ın, eski yönetim ile Şubat 2020'de yaptığı anlaşmanın gereklerini yerine getirip getirmediğini gözden geçirdiklerini söylediği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Taliban'ın, eski yönetim ile Şubat 2020'de yaptığı anlaşmanın gereklerini yerine getirip getirmediğini gözden geçirdiklerini söylediği bildirildi.

Salı günü göreve başlayan Blinken, uluslararası telefon görüşmelerine devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın bu sabah Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştüğünü açıkladı.

Açıklamada, Blinken'ın Gani ile görüşmesinde, yeni yönetimin ABD-Afganistan iş birliğine bağlılığını yinelediği belirtildi.

Görüşmede, barış süreci ve kalıcı bir ateşkes ile siyasi çözümün sağlanmasının ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Bakan, ABD'nin, Şubat 2020'deki ABD-Taliban anlaşmasını ve Taliban'ın terör grupları ile ilişkilerini kesme, Afganistan'da şiddeti azaltma, Afgan hükümeti ve diğer paydaşlarla anlamlı bir müzakereye katılma konusundaki vaatlerini yerine getirip getirmediğini incelediğini belirtti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Blinken'ın Gani'ye ABD'nin Afganistan'ın istikrarı konusunda Kabil yönetimi, NATO müttefikleri ve uluslararası ortaklarla yakın temas içinde olacağı vaadinde bulunduğu aktarıldı.

Eski Başkan Donald Trump yönetimi Taliban ile 29 Şubat 2020'de anlaşma yapmış ve 15 Ocak 2020 itibarıyla ABD'nin Afganistan'daki asker sayısının 2 bin 500'e düşürülmesine karar vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile telefonda görüştü - Son Dakika


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