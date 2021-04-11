ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya ve Çin'e uyarı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya ve Çin'e uyarı

11.04.2021 19:14
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya ve Çin'e uyarı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bir ABD kanalına verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna ve Çin-Tayvan gerilimine değinerek, "Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı agresif davranmasının sonuçları olacaktır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bir ABD kanalına verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna ve Çin-Tayvan gerilimine değinerek, "Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı agresif davranmasının sonuçları olacaktır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NBC kanalında yayınlanan "Meet the Press" programına konuk oldu. Blinken programda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna sınırındaki Çin-Tayvan gerilime değindi. Blinken, "Size Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki eylemleri hakkında gerçek endişelerim olduğunu söylemeliyim" ifadelerini kullanarak, "Bu nedenle, Avrupa'daki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde ve yakın temas halindeyiz. Hepimiz bu endişeyi paylaşıyoruz" dedi.

Blinken, "Başkan Biden bu konuda çok netti. Rusya pervasızca veya agresif davranırsa, bunun bedelleri ve sonuçları olacaktır" ifadelerini kullandı.

"ÇİN'İN TAYVAN'A YÖNELİK SALDIRGAN EYLEMLERİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Programda Çin konusuna da değinen Bakan Blinken, ABD'nin Çin'in Tayvan'a yönelik saldırgan eylemlerinden endişe duyduğunu beliterek, Batı Pasifik'teki statükoyu zorla değiştirmeye çalışan herhangi birinin "ciddi bir hata" yapacağını ifade etti.

Blinken, "Gördüklerimiz ve bizi asıl ilgilendiren şey, Pekin'deki hükümetin Tayvan'a yönelik gittikçe artan agresif eylemleri ve boğazlarda gerginliği artırması" dedi.

ABD'nin Tayvan İlişkileri Yasası kapsamında Tayvan'ın kendisini savunacak ve Batı Pasifik'te barış ve güvenliği sağlayacak kapasiteye ulaşması için uzun süredir devam eden bir taahhüdü olduğunu belirten Blinken, "Size söyleyebileceğim tek şey, Tayvan'ın kendisini savunabilmesi konusunda ciddi bir taahhüdümüz olduğu. Batı Pasifik'te barış ve güvenliğe ciddi bir bağlılığımız var. Bu taahhütlerin arkasındayız. Bu bağlamda, herkesin bu statükoyu zorla değiştirmeye çalışması ciddi bir hata olur" dedi.

ABD'nin Çin'in Tayvan'a yönelik eylemine askeri olarak karşılık verip vermeyeceği sorulan Blinken, bu söylemin bir varsayım olduğu gerekçesi ile yorum yapmayı reddetti.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

2014'ten bu yana Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalarda Rusya yanlısı ayrılıkçıların ağırlıkta olduğu Donetks ve Lugansk şehirlerini içine alan Donbass bölgesinde bugüne kadar çok sayıda Ukraynalı binlerce asker ve sivil hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak'ın Rusya'ya bağlı 28 askeri taburun "tatbikat" bahanesiyle Ukrayna sınırlarına konuşlandırıldığını duyurmasıyla gözler bir kez daha Ukrayna-Rusya sınırına çevrildi.

(İHA)

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya ve Çin'e uyarı

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya ve Çin'e uyarı - Son Dakika


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