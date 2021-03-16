ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hint-Pasifik'teki ABD- Japonya ikili ittifakının "60 yıldır bölgenin barışı, refahı ve güvenliğinin köşe taşı" olduğunu söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tokyo'da bir araya geldi. Görüşme öncesinde bakanlar, iki ülke ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Motegi, ziyareti, "Japonya-ABD ittifakının güçlendirilmesine yönelik güçlü bir mesaj verilmesi için büyük fırsat" şeklinde niteledi.

Bölgede uluslararası topluma öncülük edileceğini belirten Motegi, "Hint-Pasifik bölgesinin refahı ve barışının temeli ABD-Japonya'nın 'sarsılmaz' ittifakıdır." dedi.

Blinken ise ziyaretin "basit ve önemli ana amacının" ABD'nin iki ülke ittifakına yönelik taahhütlerini yeniden vurgulamak olduğunu söyledi.

"Tesadüf değil"

İki ülkenin, iklim değişikliği, siber güvenlik, küresel sağlık güvenliği gibi çağın temel meselelerine yönelik iş birliğini derinleştirdiğini kaydeden Blinken, "Kabine düzeyinde ilk yurtdışı durağımızda Japonya'yı seçmemiz tesadüf değil" ifadesini kullandı.

Blinken, "60 yıldan fazladır ittifakımız sadece iki ülke için değil, hem bölgenin hem de dünyanın barışı, refahı ve güvenliğinin köşe taşını oluşturmuştur." dedi.

Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi değerlere dikkati çeken Blinken, "Görüyoruz ki bu değerler aslında bizi daha da kuvvetli kılıyor. Çünkü Burma'da (Myanmar) olsun veya farklı şekillerde Çin'de olsun, bölgenin birçok yerinde bu değerler tehdit altında." ifadelerini kullandı.

Blinken, "Müşterek vizyonumuz 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' ideali ile Kuzey Kore'nin nükleersizleştirilmesi için birlikte çalıştığımızı teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tokyo ziyareti sonrası Seul ve Yeni Delhi'ye gitmesi beklenen Blinken'ın, 18 Mart'ta Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile birlikte, Alaska'da Çinli mevkidaşı ile görüşmesi bekleniyor. Bu görüşme, Joe Biden yönetimi ile Çin arasındaki ilk görüşme olacak.

ABD Başkanı Joe Biden 12 Mart'ta Çin'e karşı ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın oluşturduğu Quad ittifakı liderleriyle yaptığı çevrim içi görüşmede, bölgenin güvenliği ve refahına ilişkin ülkesinin taahhütlerini dile getirmişti.