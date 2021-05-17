Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine yönelik herhangi bir kanıt görmedik - Son Dakika

İsrail savaş uçakları, geçtiğimiz günlerde Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın ofislerinin de bulunduğu yüksek katlı binayı vurarak yıktı. Cela adlı 13 katlı bina, İsrail savaş uçaklarından atılan birkaç füzeyle yerle bir edildi.

DİPLOMASİ SÜRECEK

Son gelişmelere dair açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin azaltılması için ABD'nin yoğun diplomasi trafiğinin devam edeceğini belirtti.

"MEDYA BİNASINDA HAMAS'IN FAALİYETLERİNE DAİR KANIT YOK"

Blinken ayrıca geçtiğimiz günlerde İsrail tarafından Gazze'deki bir medya binasının yerle bir edilmesine de değindi. İsrail tarafı binada Hamas izleri olduğunu iddia ederek bu binayı vurmuştu. Ancak Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

ÖLÜ SAYISI 200'E YÜKSELDİ

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 200'e, yaralıların sayısının ise bin 307'e yükseldiğini açıkladı.