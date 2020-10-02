Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü - Son Dakika

Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Hırvatistan'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, F-16 savaş uçaklarının alımı noktasında son kararın Hırvatistan hükümetine ait olduğunu, kendilerinin ise uygun finansal koşullar sunacağını ifade etti.

Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü, System.String[]

Hırvatistan'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, F-16 savaş uçaklarının alımı noktasında son kararın Hırvatistan hükümetine ait olduğunu, kendilerinin ise uygun finansal koşullar sunacağını ifade etti.

Pompeo, Dubrovnik şehrinde Başbakan Andrej Plenkovic ile görüştü.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Pompeo, Hırvatistan ile son derece iyi ilişkilere sahip olduklarını belirterek, NATO bünyesindeki ortak çalışmalarından ve mali yükümlülükleri yerine getirmesinden dolayı Hırvatistan'a teşekkür etti.

Görüşmede birçok konuyu ele aldıklarını aktaran Pompeo, Hırvatistan vatandaşlarının ABD'ye vizesiz seyahat edebilmesi noktasında da iş birliğini sürdüreceklerini söyledi.

Pompeo, Hırvatistan'a F-16 savaş uçaklarının satışı konusunun liderler düzeyinde ele alındığını aktararak, "Savaş uçaklarının alımı noktasında son kararı Hırvatistan hükümeti verecektir. Biz de uygun finansal koşullar sağlayacağız. Halkı adına egemen kararlar almayı ülkenin kendisine bırakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bölge ülkelerinden Kosova ile Sırbistan arasında imzalanan ekonomik normalleşme anlaşmasına da değinen Pompeo, ABD'nin Balkanlar'daki gelişmeleri uzaktan takip etmek yerine gelişmelere dahil olmaktan yana olduğunu vurguladı.

Hırvatistan, ABD'ye vizesiz seyahat etmeyi bekliyor

Plenkovic de görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra NATO bünyesindeki ortaklık ve askeri uçak alımı konularının da ele alındığını aktardı.

Hırvatistan'ın vize muafiyeti noktasında gerekli tüm koşulları yerine getirdiğini kaydeden Plenkovic, Hırvatistan vatandaşlarının gelecek birkaç ay içinde ABD'ye vizesiz seyahat edebileceğine inandığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turizm faaliyetlerinin zayıfladığına işaret eden Plenkovic, ilerleyen dönemde Dubrovnik ile Philadelphia arasındaki direkt uçuş sayısını yükselterek iki ülke arasındaki ulaşımın kolaylaştırılabileceğini ifade etti.

Enerji politikasına da değinen Plenkovic, "Hırvatistan, uzun yıllar süren gayretlerinin ardından 2021 yılının ocak ayında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminaline sahip olacak. Hırvatistan, bu şekilde Avrupa'nın enerji haritasına dahil olacak." dedi.

Pompeo'yu Güneydoğu Avrupa'da yaşanan gelişmeler konusunda da bilgilendirdiğini aktaran Hırvat başbakan, Kovid-19 testleri pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan, Savaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 18:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü - Son Dakika

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