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Son dakika: ABD eski CDC Direktörü, Kovid-19'un laboratuvar kaynaklı olduğunu dile getirdiği için ölüm tehditleri aldığını açıkladı - Son Dakika

Son dakika: ABD eski CDC Direktörü, Kovid-19'un laboratuvar kaynaklı olduğunu dile getirdiği için ölüm tehditleri aldığını açıkladı

04.06.2021 01:16
Son dakika: ABD eski CDC Direktörü, Kovid-19'un laboratuvar kaynaklı olduğunu dile getirdiği için ölüm tehditleri aldığını açıkladı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre ABD eski Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının laboratuvar kaynaklı olduğu teorisini dile getirdiği için ölüm tehditleri aldığını belirtti.

ABD eski Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının laboratuvar kaynaklı olduğu teorisini dile getirdiği için ölüm tehditleri aldığını belirtti.

Vanity Fair'e yaptığı açıklamada Redfield, geçen yıl Kovid-19 virüsünün laboratuvar kaynaklı olduğu teorisini dile getirdiğinden dolayı bilim insanlarından şiddetli tepki gördüğünü kaydetti. Redfield, "O zamanlar başka bir hipotez önerdiğim için ölüm tehditleri aldım, dışlandım. Bunu politikacılardan bekliyordum ama bilim insanlarından değil." ifadelerini kullandı.

Ölüm tehditlerinin bazılarının ırksal hassasiyetten kaynaklandığını aktaran Redfield, diğerlerinin ise ülkedeki ileri gelen bilim insanlarından geldiğini savundu.

Eski CDC Direktörü, Mart 2020'de CNN'e verdiği bir mülakatta, Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan virüsün büyük ihtimalle laboratuvardan kaçtığını düşündüğünü dile getirerek "Laboratuvarda üzerinde çalışılan solunum yolu patojenlerinin bir laboratuvar çalışanını enfekte etmesi alışılmadık bir durum değil." değerlendirmesini yapmıştı.

Kovid-19'un kökenine ilişkin tartışmalar

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı 23 Mayıs'ta çıkan özel haberi, Kovid-19 salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti. Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre salgının kentte yayılmadan kısa süre önce Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu iddia edilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da 26 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada mart ayında istihbarattan Kovid-19'un kökenini araştırmalarını istediğini ve bu raporu Mayıs ayı başında eline aldığını bildirmişti. Biden açıklamasında, "İstihbarat Topluluğundan, bizi kesin bir sonuca daha da yakınlaştıracak bilgileri toplama ve analiz etme çabalarını iki katına çıkarmalarını ve bunu bana 90 gün içinde rapor etmelerini istedim." ifadesini kullanmıştı.

Önceki Trump yönetimi, pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayınlanan raporunda virüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.

Çin yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütünden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mayıs, Wuhan, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: ABD eski CDC Direktörü, Kovid-19'un laboratuvar kaynaklı olduğunu dile getirdiği için ölüm tehditleri aldığını açıkladı - Son Dakika


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