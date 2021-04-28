ABD genelinde ham petrol stokları 23 Nisan'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4.0 milyon 320,000 varil yükseldi. Önemli petrol bölgelerinden Oklahoma Cushing'de de stoklar 0.7 milyon varil yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, benzin stokları 1 milyon 290,000 varil ve damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 2 milyon 420 bin varil geriledi.