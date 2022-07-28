ABD'nin gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,9 daraldı. Beklenti yüzde 0,5 büyüme seviyesindeydi. Böylece ABD ekonomisi iki çeyrek art arda daralarak teknik olarak resesyona girmiş oldu.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen "Çeyreksel bazda daralma olsa bile bunu resesyon dememek lazım" demişti. Böylece resesyon tanımı da teknik olarak tartışılmaya başlanmıştı.
Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel GSYH'nin düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklamasına verilen isim. Yani bir ekonomi iki çeyrek art arda daralmışsa resesyona girmiş sayılıyor.
Son Dakika › Finans › Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi - Son Dakika