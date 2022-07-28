Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi

"Enflasyonu düşürmek için herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?"

ABD'nin gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,9 daraldı. Beklenti yüzde 0,5 büyüme seviyesindeydi. Böylece ABD ekonomisi iki çeyrek art arda daralarak teknik olarak resesyona girmiş oldu.

HAZİNE BAKANI "RESESYON DEMEMEK LAZIM" DİYE KONUŞMUŞTU

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen "Çeyreksel bazda daralma olsa bile bunu resesyon dememek lazım" demişti. Böylece resesyon tanımı da teknik olarak tartışılmaya başlanmıştı.

RESESYON NEDİR?

Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel GSYH'nin düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklamasına verilen isim. Yani bir ekonomi iki çeyrek art arda daralmışsa resesyona girmiş sayılıyor.