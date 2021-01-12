Son dakika! ABD-İsrail 47. Ortak Askeri-Siyasi Çalışma Grubu toplantısı düzenlendi - Son Dakika

ABD- İsrail 47. Ortak Askeri-Siyasi Çalışma Grubu toplantısında, ortak politikaları ilerletme ve ortak tehditlere karşı iş birliği yapma konusundaki bağlılık vurgulandı.

ABD-İsrail 47. Ortak Askeri-Siyasi Çalışma Grubunca, tarafların askeri ve sivil yetkililerinin kısmen yüz yüze, kısmen video konferans yöntemi ile bir araya gelmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Üst düzey askeri ve sivil yetkililer, ABD ile İsrail'in ortak politikaları teşvik, ortak tehdit ve kaygılarla mücadele ve yeni güvenlik iş birliği alanlarını tespit etme konusundaki bağlılığının bir yansıması olan son görüşmeleri memnuniyetle karşıladı." denildi.

ABD ile İsrail'in balistik füze savunma sistemleri konusundaki iş birliğinin önemine değinildiği belirtilen açıklamada, " İran'ın son zamanlarda seyir füzeleri, insansız hava araçları ve balistik füzeler üretip bölgeye yaymasından dolayı Orta Doğu'da artan güvenlik tehditleri ışığında, iki hükümet, bu tehditlere karşı koymak için entegre hava ve füze savunma harekat konseptini teşvik etmesi gerektiğine vurgu yaptı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecinin ilerletilmesi ve bölge güvenliğine destek amaçlı iş birliğinin devam etmesi konusunda mutabık kalındığı da kaydedildi.