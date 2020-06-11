Son dakika... - ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle...
Gelen son dakika haberlerine göre - ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılandığı dava da örgüte yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.
- ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılandığı dava da örgüte yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 02:55 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... - ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle... - Son Dakika
Son Dakika Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı