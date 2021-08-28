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Son dakika: ABD istihbarat dairesi, Çin olmadan Covid-19'un gizemini çözemeyeceğini söyledi - Son Dakika

Son dakika: ABD istihbarat dairesi, Çin olmadan Covid-19'un gizemini çözemeyeceğini söyledi

28.08.2021 01:40
Son dakika: ABD istihbarat dairesi, Çin olmadan Covid-19'un gizemini çözemeyeceğini söyledi, System.String[]

Son dakika haber: Covid-19'un meydana gelme sebebiyle ilgili araştırmalar yürüten ABD istihbarat topluluğu, virüsün laboratuvarda tasarlanmış olup olmadığının bulunması için Çin'in işbirliğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Covid-19'un meydana gelme sebebiyle ilgili araştırmalar yürüten ABD istihbarat topluluğu, virüsün laboratuvarda tasarlanmış olup olmadığının bulunması için Çin'in işbirliğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

ABD'li yetkililer, Dünya genelinde 4,4 milyon insanın ölümüne neden olan korona virüsün kaynağı hakkındaki soruların çözüme kavuşmasına yalnızca Çin'in yardımcı olabileceğini söyledi. Bu konuda ABD Baskani Joe Biden90 günlükaraştırmalar yürüten ABD istihbarat Dairesi, "Covid-19'un kökeni hakkında kesin bir değerlendirmeye ulaşmak için Çin'in işbirliğine ihtiyaç duyulacağını" aktardı.

ABD Ulusal İstihbarat Dairesi tarafından yayınlanan bir rapor ile, korona virüsün laboratuvar sızıntısı olma teorisi hakkında yeni ayrıntılar ortaya konuldu. Yayınlanan raporda istihbarat topluluğu, korona virüsün biyolojik silah olarak geliştirildiği sonucuna varmadığını aktardı.

ABD İstihbarat Dairesi, raporda, Covid-19'un bir Çin laboratuvarında meydana gelme konusundaki tartışmayı daha fazla bilgi olmadan çözemeyeceğini söyledi. Raporda, analistlerin Çin'den klinik örnekler ve en erken vakalarla ilgili epidemiyolojik veriler gibi bilgilere ihtiyaç duyduğu sonucuna varıldı.

Öte yandan, ABD istihbarat topluluğu içindeki bazı gruplar, yeni korona virüsün "virüs bulaşmış bir hayvana veya yakın bir virüse doğal yoldan maruz kalma" sonucu ortaya çıktığını öne sürdü. Covid-19'un laboratuvar sızıntısı teorisi konusunda ikiye bölünmüş durumda olan İstihbarat Dairesi, bu sonuca yalnızca "orta düzeyde bir güven duyulduğunu" belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve müttefiklerinin soruların aydınlatılması için Çin hükümetine baskı yapmaya devam edeceklerini söyledi. Biden yaptığı açıklamada, "Bu salgının kökenleri hakkında kritik bilgiler Çin Halk Cumhuriyeti'nde var, ancak Çin'deki hükümet yetkilileri en başından beri uluslararası araştırmacıların ve küresel halk sağlığı topluluğunun üyelerinin buna erişmesini engellemek için çalıştı." dedi.

Çin'in hala Covid kökenleri hakkında 'kritik bilgileri' sakladığını söyleyen Biden, "Bu inceleme sona ermiş olsa da, pandeminin kökenini anlama çabalarımız bitmeyecek" dedi. "Dünyada çok fazla acıya ve ölüme neden olan bu salgının kökenini ve izini sürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Böylece tekrar olmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alacağız." dedi.

Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aktivistler, soruşturmanın Asyalı Amerikalılara karşı şiddeti teşvik edebileceğinden endişe duyuyor. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: ABD istihbarat dairesi, Çin olmadan Covid-19'un gizemini çözemeyeceğini söyledi - Son Dakika


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