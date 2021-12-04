Üye Girişi
Son Dakika | ABD istihbaratından sızan belgede, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığı iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika | ABD istihbaratından sızan belgede, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığı iddia edildi

04.12.2021 09:06
Son Dakika | ABD istihbaratından sızan belgede, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığı iddia edildi

Son dakika habere göre ABD istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'ya 175 bin askerin katılacağı bir saldırı hazırlığı yaptığı konusunda uyardı.

ABD istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'ya 175 bin askerin katılacağı bir saldırı hazırlığı yaptığı konusunda uyardı.

İstihbaratın Washington Post gazetesine sızdırdığı belgede, Rus ordusunun gelecek yılın başlarından itibaren Ukrayna'ya farklı cephelerden saldırı başlatacağı öne sürüldü.

Rus birliklerinin konumlarını da içeren belgede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimini 175 bin askerle yapacağı iddia edildi.

Belgede yeni top ve dolaylı atış ekipmanının yanı sıra 50 taktiksel birliğin Rusya tarafından Ukrayna sınırının yakınındaki birçok noktaya konuşlandırıldığı ileri sürüldü.

Ukrayna, Rusya'nın sınıra 94 bin asker yığdığını ileri sürerken, ABD istihbaratının belgesinde şu anda taktik taburların toplam asker sayısının 70 bin civarında olduğu, bu sayının yakın zaman içinde 175 bine çıkacağı ve Rusya'nın hedef şaşırtmak için sürekli bir şekilde askerleri sınır boylarına sevk edip geri çektiği öne sürüldü.

Belgede, Rusya'nın daha önce de sınıra yığınak yapmasının işgalin hazırlık tatbikatı olduğu ifade edilirken, Rus ordusunun işgali hızlandırmak için şu anki konumlarındaki eğitim ekipmanlarını bırakıp yola devam edebileceği iddia edildi.

Washington Post gazetesine konuşan bir yetkili ise Rusya'nın mevcut yığınağının bahar aylarında Ukrayna sınırına yaptığı yığınağın iki katı kadar olduğunu öne sürdü. ???????

Tam Gemi Şok Denemeleri, Saldırı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ABD istihbaratından sızan belgede, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığı iddia edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bursasporlu futbolcudan suç duyurusu: Alıkonuldum, alacaklarımdan vazgeçmem istendi! 10:10 Bursasporlu futbolcudan suç duyurusu: Alıkonuldum, alacaklarımdan vazgeçmem istendi!
Beşiktaş'a gol atan Umut Bozok'un geçmişte yaptığı 'Galatasaray' paylaşımına tepki yağıyor 09:58 Beşiktaş'a gol atan Umut Bozok'un geçmişte yaptığı 'Galatasaray' paylaşımına tepki yağıyor Trabzonspor'un gözü yeni bir rekorda! Rakip Adana Demirspor 09:50 Trabzonspor'un gözü yeni bir rekorda! Rakip Adana Demirspor İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma 08:53 İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür 18:11 Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı 17:18 Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! 16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı 15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı

Son Dakika Haberleri
09:58 Beşiktaş'a gol atan Umut Bozok'un geçmişte yaptığı 'Galatasaray' paylaşımına tepki yağıyor
09:55 Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası Rıdvan Dilmen: Rezalet! Futbolun haline bakın ya!
09:50 Trabzonspor'un gözü yeni bir rekorda! Rakip Adana Demirspor
09:47 Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!
09:46 Sevilay Yılman ile Nagehan Alçı canlı yayında tartıştı! Kim kimin lafını böldü kavgası!
09:43 Mali'de yolcu dolu otobüse saldır! 33 kişiyi canlı canlı yaktılar!
09:41 4 Aralık Cumartesi! Dolar, euro, sterlin kaç lira?
09:27 Özge Özpirinççi'den doğum sonrası ilk paylaşım: Mercan bebeğin kordon kanını sakladık!
09:21 Yatırımcılar kara kara düşünüyor: Dolar mı, borsa mı yoksa kripto mu?
09:14 Tanju Özcan açıkladı! Meğer TÜİK Başkanı CHP'liler niye gelmiyor diye yakınmış!
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
"Altınları bozdurup paranı ödeyeceğim" diyerek ikinci el aracı aldı, bir daha da ortalıkta görünmedi "Altınları bozdurup paranı ödeyeceğim" diyerek ikinci el aracı aldı, bir daha da ortalıkta görünmedi         
10:02
Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası Rıdvan Dilmen: Rezalet! Futbolun haline bakın ya! Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası Rıdvan Dilmen: Rezalet! Futbolun haline bakın ya!         
09:55
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi         
16:37
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47         
12:03
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!         
11:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 10:16:52. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | ABD istihbaratından sızan belgede, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığı iddia edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement