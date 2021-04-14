Son Dakika: ABD, Karadeniz'e göndereceği savaş gemisi bildirimini geri çekti

Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilimin zirve yaptığı süreçte ABD, Karadeniz'e savaş gemisi göndereceği bildirimini geri çekti.

ABD VE RUSYA KARŞILIKLI HAMLELER YAPMIŞTI

ABD geçtiğimiz günlerde iki savaş gemisinin boğazlardan geçerek Karadeniz'e gideceğini ve Türkiye'ye gerekli bildirimlerin yapıldığını açıklamıştı. Rusya, bu kararın ardından Karadeniz'de askeri bir tatbikat başlatma kararı almıştı.

Yükselen gerilimi azaltmak için ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün telefonda görüşmüştü. Biden, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak konusundaki endişelerini dile getirerek Putin'e toplantı önerisinde bulunmuştu.

ABD, SAVAŞ GEMİLERİNİ GÖNDERMEKTEN VAZGEÇTİ

Bu gelişmelerin ardından ABD, Montrö Sözleşmesi'ne dayanarak 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndermekten vazgeçtiğini Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi.

ABD'nin iki hava savunma fırkateyni USS Roosevelt (DDG-80) ve USS Donald Cook'un daha önce yapılan bildirime göre bugün ve yarın Boğazlar'dan geçerek, Karadeniz'e açılacaktı. Yine ilk bildirime göre gemiler 4 ve 5 Mayıs tarihlerine kadar Karadeniz'de kalacaklardı.

KRİZ 2014'TEN BERİ SÜRÜYOR

Donbass bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

DONBASS NEDEN ÖNEMLİ?

Donbass bölgesi zengin kömür rezervlerine sahip olduğu için Ukrayna ve Rusya için oldukça önemli. Ukrayna, ekonomik olarak bölgeden gelir elde ederken, Rusya da Rus kökenlilerin çoğunluğu oluşturduğu bölgeyle yakından ilgileniyor.100 milyon ton kömür rezervi ile Avrupa'nın 4. büyük maden bölgesi olan Donbass, Ukrayna topraklarının sadece yüzde 5'ini oluşturuyor. Halkın yüzde 10'u burada yaşıyor. Gayrisafi milli hasılanın (GSMH) yüzde 20'sini bu bölge sağlıyor. Ukrayna'nın ihracatının dörtte biri de yine bu bölgeden gerçekleştiriliyor. Donbass bölgesi ayrıca her iki sınırda da ağır sanayi kompleksleri ve madencilik sektörünün yoğunlaştığı önemli bir merkez olarak biliniyor.