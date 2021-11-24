ABD yönetimi, 5 yıl önce hükümetle imzaladığı barış anlaşmasının ardından silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerini (FARC) "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkaracak.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Joe Biden yönetimi, ABD'nin Kolombiya'daki gerilla gruplarının silah bırakmalarına destek vermek amacıyla yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Konuyla ilgili bilgisi olan ABD hükümeti ve Kongre kaynakları, Biden'ın FARC ile dönemin Juan Maunel Santos hükümeti arasında imzalanan barış anlaşmasının 5'inci yıl dönümü olan 30 Kasım'dan önce FARC'ı "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkaracak.

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da FARC konusunda çalışma içinde olduklarını ve bu konuda Kongreyi bilgilendirdiklerini teyit etti.

Santos hükümeti ve FARC arasında 2016'da yapılan anlaşma 52 yıllık çatışmaya son vermiş ve Santos bu adımıyla Nobel Barış Ödülüne layık görülmüştü.