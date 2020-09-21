Son dakika! ABD küçük uçak düştü: 4 ölü - Son Dakika

ABD'nin Texas eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Texas'ın Austin kentinden Louisiana eyaletine gitmek üzere havalanan Piper PA-46 tipi tek motorlu uçakta arıza meydana geldi.
İkisi kadın 4 kişinin bulunduğu uçak, arıza nedeniyle acil iniş yapmaya çalıştığı sırada Texas'taki Hilltop Lakes Havalimanı yakınında düştü.
Kazada kurtulan olmadı.
ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:59 - Kaynak: AA
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