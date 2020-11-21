Son Dakika | ABD'li Demokrat Senatör Murphy: "BAE, geçmişte aşırılık yanlısı gruplara silah sağladı" - Son Dakika

Son Dakika | ABD'li Demokrat Senatör Murphy: "BAE, geçmişte aşırılık yanlısı gruplara silah sağladı"

21.11.2020 16:47
Son Dakika | ABD'li Demokrat Senatör Murphy:

Edinilen son dakika haberine göre ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) aşırılık yanlısı militan gruplara silah sağlama geçmişine sahip olduğunu söyledi.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) aşırılık yanlısı militan gruplara silah sağlama geçmişine sahip olduğunu söyledi.

Middle East Monitor sitesinin haberine göre, Senatör Murphy Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın BAE'ye yapmayı planladığı silah satışına karşı çıktı.

Murphy, BAE'ye silah satışının aceleye getirilmemesi gerektiği uyarısında bulunarak, bu ülkenin geçmişte aşırılık yanlısı gruplara silah sağladığını belirtti.

BAE'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkati çeken Murphy, "BAE bizim müttefikimiz, ancak ABD silahlarını aşırılık yanlısı milislere transfer etme geçmişine sahip olduğu ve Libya ve Yemen'deki uluslararası hukuku ihlal ettiği konusunda kaçış yok." ifadesini kullandı.

ABD hükümeti, BAE'ye 23 milyar doları aşkın değerde 50 F-35A ve 18 MQ-9B SİHA satışına onay vermişti.

ABD'nin New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez, Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul ve Connecticut Senatörü Demokrat Chris Murphy, 19 Kasım Perşembe günü, BAE'ye bu silahların satışını içeren Dışişleri Bakanlığı onayına karşı 4 Ret Karar Tasarısı sunmuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ABD'li Demokrat Senatör Murphy: 'BAE, geçmişte aşırılık yanlısı gruplara silah sağladı' - Son Dakika


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