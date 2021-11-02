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Son dakika... ABD'li eski diplomat Myanmar'ın askeri lideriyle Kovid-19'u görüştü - Son Dakika

Son dakika... ABD'li eski diplomat Myanmar'ın askeri lideriyle Kovid-19'u görüştü

02.11.2021 17:24
Son dakika... ABD'li eski diplomat Myanmar'ın askeri lideriyle Kovid-19'u görüştü

Bir son dakika haberine göre ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) eski temsilcisi Bill Richardson'ın, Myanmar'daki askeri yönetimin lideri General Min Aung Hlaing ile görüştüğü bildirildi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) eski temsilcisi Bill Richardson'ın, Myanmar'daki askeri yönetimin lideri General Min Aung Hlaing ile görüştüğü bildirildi.

Myanmar Enformasyon Bakanlığı, Myanmar'daki askeri yönetimin lideri General Min Aung Hlaing'in Bill Richardson ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi ve kontrol altına alınması konusunda görüştüğü bilgisini paylaştı.

Açıklamada, dışişleri, sağlık ve uluslararası iş birliği bakanlarının da toplantıda hazır bulundukları ifade edilirken, görüşme devlet televizyonunda yayınlandı.

Richardson'ın ofisi tarafından yapılan açıklamada, eski temsilcinin, Kovid-19 aşıları ve diğer tıbbi malzemelerle birlikte, halk sağlığını ilgilendiren insanı yardımların teslimat yollarını görüşmek üzere ülkeye ziyaret gerçekleştirdiği aktarıldı.

Öte yandan Richardson'ın ziyaretinde, 5 aydır Myanmar'da tutuklu bulunan ABD'li gazeteci Danny Fenster'ın serbest bırakılmasını isteyebileceği belirtiliyor.

Myanmar'da ordunun seçilmiş hükümeti darbeyle görevden almasının ardından ülkedeki sağlık çalışanlarının cunta yönetimine karşı muhalefetin ön saflarında yer alması sağlık sistemini daha da kırılgan hale getirmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, Myanmar, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... ABD'li eski diplomat Myanmar'ın askeri lideriyle Kovid-19'u görüştü - Son Dakika


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