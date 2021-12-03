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Son Dakika | ABD'li oyuncu Baldwin, setteki ölümcül kazada sorumluluğun kendisinde olmadığını söyledi - Son Dakika

Son Dakika | ABD'li oyuncu Baldwin, setteki ölümcül kazada sorumluluğun kendisinde olmadığını söyledi

03.12.2021 12:09
Son Dakika | ABD'li oyuncu Baldwin, setteki ölümcül kazada sorumluluğun kendisinde olmadığını söyledi

Son dakika haberi... LOS ABD'de çekilen film esnasında kullandığı silahla Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden aktör Alec Baldwin, inanılmaz bir üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk duymadığını belirtti.

LOS ABD'de çekilen film esnasında kullandığı silahla Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden aktör Alec Baldwin, inanılmaz bir üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk duymadığını belirtti.

Baldwin, 21 Ekim'deki olaydan sonra ilk defa ABC televizyonunda verdiği röportajda, "Bu yaşananlardan sorumlu olan biri var, kim olduğunu söyleyemem ama o ben değilim." dedi.

Görüntü yönetmeni Hutchins'i öldüren ve yönetmen Joel Souza'yı yaralayan kurşunu silaha kimin koyduğunun bulunmasının şart olduğunu belirten Baldwin, "Sorumlu olduğumu hissetseydim kendimi öldürebilirdim." diye konuştu.

Silahı, Hutchins'in direktifleri yönünde doğrulttuğunu belirten Baldwin, "Çözülmesi gereken tek bir soru var; gerçek mermi nereden geldi?" ifadelerini kullandı.

Baldwin, sunucunun "Birçok kişi setteki birine asla doğrudan silah doğrultmamanız gerektiğini söylüyor." ifadesine, "Evet ama bunu size söyleyen kişi, kamera açısı için silahı nereye doğrultmanız gerektiği konusunda sizi yönlendiren görüntü yönetmeni olmadığı sürece." yanıtını verdi.

Tabancada gerçek bir mermi olduğunu anlamaya başlamasının 45 dakika ile bir saat arasında olduğunu ve saatler sonrasına kadar bundan emin olmadığını söyleyen Baldwin, "Birinin tabancaya gerçek mermi koyması fikri gerçekçi bile değildi." diye konuştu.

"Silahlı saldırıda suçlu bulunacağıma inanmıyorum"

Baldwin, ekibin setteki güvenlik koşullarından memnun olmadığına dair kendisine hiçbir şey söylemediğini ifade ederek "Orada bulunduğum süre boyunca şahsen herhangi bir güvenlik sorunu gözlemlemedim." açıklamasında bulundu.

Aynı zamanda filmin yapımcısı olan Baldwin, olayın kendisini duygusal olarak perişan ettiğinin altını çizerek "Silahlı saldırıda suçlu bulunacağıma inanmıyorum. Yetkililerle defalarca konuştum. Saklayacak bir şeyim yok." dedi.

Baldwin, sunucunun "Kariyeriniz bitti mi?" sorusunu "Olabilir. Bir sonraki prodüksiyon için benimle çalışmayı hala istiyorlar ama kendi kendime 'Bundan sonra daha çok çalışmak ister miyim?' diye soruyorum." şeklinde yanıtladı.

Baldwin, aynı röportajdan bir gün önce yayımlanan klipte ise "Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem." demişti.

Daha önce Amerikan basınına yansıyan haberlerde, aktör Baldwin'in ateşlediği silahın, çekimde kullanılmak üzere yardımcı yönetmen Dave Halls tarafından verildiği kaydedilmişti.

Halls'ın, Baldwin'e bir silah uzatarak "güvenli" diye seslendiği, ifadesinde silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği mahkeme kayıtlarına yansımıştı.

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust" isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ABD'li oyuncu Baldwin, setteki ölümcül kazada sorumluluğun kendisinde olmadığını söyledi - Son Dakika


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