Son Dakika | ABD, Libya Dışişleri Bakanı Menguş'a "Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü" verecek - Son Dakika
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Son Dakika | ABD, Libya Dışişleri Bakanı Menguş'a "Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü" verecek

10.03.2022 00:29
Son Dakika | ABD, Libya Dışişleri Bakanı Menguş'a "Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü" verecek

Son dakika haberi... Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı tarafından Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'ne layık görüldü.

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı tarafından Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'ne layık görüldü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Menguş'un, Libya'nın ilk kadın dışişleri bakanı ve Kuzey Afrika'da böyle bir göreve sahip olan beşinci kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada Menguş'un, Libya'da 2011'de yaşanan devrim sürecinde Ulusal Geçiş Konseyi'nin sivil toplum örgütleriyle ilgilenen Halkla İlişkiler Birimi'ne başkanlık ettiği de vurgulandı.

Libyalı Bakan Menguş, ödülünü 14 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın katılacağı sanal ortamda düzenlenecek törenle alacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2007'den bu yana her yıl "Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü"nü insan hakları, insani yardım, kadına yönelik şiddet, cinsiyet eşitliği alanlarında mücadele eden kadınlar arasından seçiyor.

-Libya'nın ilk kadın Dışişleri Bakanı Menguş kimdir?

Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Dibeybe hükümetinde dikkati çeken isimlerin başında geliyor.

Libya'nın doğusundaki Bingazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ceza hukuku alanında yüksek lisans yapan Menguş, "çatışma ve barış yönetimi" alanında ABD'deki George Mason Üniversitesinde doktorasını tamamladı.

Yaklaşık 15 yıllık iş tecrübesi bulunan Menguş, farklı uluslararası kuruluşlarda görev yaptı. Menguş 2012'den bu yana ABD'de yaşıyordu.

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Kaynak: AA

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