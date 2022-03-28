Son Dakika | ABD, Mısır, Fas, BAE ve Bahreyn Dışişleri Bakanları İsrail'deki zirvede buluştu - Son Dakika
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Son Dakika | ABD, Mısır, Fas, BAE ve Bahreyn Dışişleri Bakanları İsrail'deki zirvede buluştu

28.03.2022 11:04
Son Dakika | ABD, Mısır, Fas, BAE ve Bahreyn Dışişleri Bakanları İsrail'deki zirvede buluştu

Son dakika haberi: İsrail, ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas ve Bahreyn Dışişleri Bakanları, İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenen Necef Zirvesi kapsamında ikili görüşmelere başladı.

İsrail, ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas ve Bahreyn Dışişleri Bakanları, İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenen Necef Zirvesi kapsamında ikili görüşmelere başladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyinde yer alan Necef Çölü'nde Sde Boker yerleşim birimindeki bir otelde düzenlenen zirveye, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in yanı sıra mevkidaşları ABD'den Antony Blinken, Mısır'dan Samih Şukri, BAE'den Abdullah bin Zayid, Fas'tan Nasır Burita ve Bahreyn'den Abdullatif bin Raşid el-Zayani katılıyor.

Zirve kapsamında dün İsrail'e gelen konuk bakanlarla akşam yemeğinde buluşan Lapid, mevkidaşlarıyla ayrı ayrı ikili görüşmelere başladı. Lapid, ilk olarak Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.

İkili görüşmelerin tamamlanmasının ardından 6 bakan, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Zirve kapsamındaki görüşmelerde İran ile nükleer anlaşma başta olmak üzere Rusya- Ukrayna savaşı, İsrail- Filistin meselesi ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme dahil birçok bölgesel konunun ele alınacağı belirtilmişti.

BAE, Bahreyn ve Fas, 2020'de İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, İsrail, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ABD, Mısır, Fas, BAE ve Bahreyn Dışişleri Bakanları İsrail'deki zirvede buluştu - Son Dakika


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