Son Dakika: ABD'nin, 1 Eylül'den itibaren Afganistan'da büyükelçiliği bulunmayacak

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 1 Eylül itibari ile Afganistan'daki büyükelçiliklerini kapatacaklarını duyurdu.

31 AĞUSTOS SONRASI İÇİN SÖZ VERDİLER

Ülkedeki askerlerinin çekilmesi için Taliban tarafından 31 Ağustos'a kadar süre tanınmasına da değinen Sullivan, "Taliban, ABD ve ortaklarına 31 Ağustos'tan sonra güvenli çıkış sözü verdi" dedi.