Son dakika! ABD'nin bütçe açığı 2020 mali yılında 3,1 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika

Son dakika! ABD'nin bütçe açığı 2020 mali yılında 3,1 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı

16.10.2020 22:43
Son dakika! ABD'nin bütçe açığı 2020 mali yılında 3,1 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı, System.String[]

Son dakika haber: ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2020 mali yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle toplam 3,1 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2020 mali yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle toplam 3,1 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı.

ABD Hazine Bakanlığı, eylül ayı ve 2020 mali yılına ilişkin bütçe dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, 1 Ekim 2019'da başlayan ve 30 Eylül 2020'de sona eren 2020 mali yılının son ayında federal hükümetin bütçe açığı 125 milyar dolar oldu. Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 83 milyar dolarlık bütçe fazlası vermişti.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen bütçe açığının eylülde 124 milyar doları bulacağı tahmin ediliyordu. Bütçe açığı, ağustosta ise 200 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Söz konusu ayda hükümetin gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla kayda değer bir değişim göstermeyerek 373 milyar dolar olurken, harcamaları yüzde 71 artışla 498 milyar dolara yükseldi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele harcamaları artırdı

Ülkede 2020 mali yılının son ayı olan eylül itibarıyla toplam bütçe açığı ise 3,1 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde ise 984 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece, hükümetin bütçe açığı 2020 mali yılında geçen yıl kaydedilen açığın neredeyse 3 katına çıktı.

ABD'de Kovid-19 salgını etkili olmaya başlamadan önce bütçe açığının 2020 mali yılında 1 trilyon doları bulması tahmin ediliyordu. Federal hükümetin bütçe açığı, finansal krizin yaşandığı 2009 yılında ise 1,4 trilyon dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin 2020 mali yıl genelindeki harcamaları geçen yıla kıyasla yüzde 47 artışla 6,5 trilyon dolara yükselirken, gelirleri yüzde 1 azalışla 3,4 trilyon dolara düştü.

Hükümetin bütçe açığının 2020 mali yılında rekor seviyeye ulaşmasında, Kovid-19 salgınının yarattığı kriz etkili oldu. Bu dönemde federal hükümetin harcamaları salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilen destek paketleriyle artarken, gelirleri ekonomik faaliyetin aksamasıyla düşüş gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Hükümet, Eylül, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! ABD'nin bütçe açığı 2020 mali yılında 3,1 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika Ekonomi

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