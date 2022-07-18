Son dakika: ABD'nin Indianapolis kentindeki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı - Son Dakika
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Son dakika: ABD'nin Indianapolis kentindeki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı

18.07.2022 08:00
Son dakika: ABD'nin Indianapolis kentindeki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı

Son dakika gelişmesine göre ABD'de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Indianapolis'teki Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi.

İlk incelemede, saldırıda 2 kişinin öldüğü duyurulurken, Indianapolis Polis Departmanı Şefi Jeff Ison, daha sonra 22 yaşındaki bir kişinin düzenlediği saldırıda ölü sayısının 3 olduğunu açıkladı.

Saldırganın da orada bulunan sivil ve silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğünü belirten Ison, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaralılar arasında 12 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğunu kaydeden Ison, olaya ve saldırgana ilişkin incelemenin sürdüğünü aktardı.

Ison, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini, alışveriş merkezinin tuvaletinde şüpheli bir çantaya polis tarafından incelenmek üzere el konulduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika: ABD'nin Indianapolis kentindeki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: ABD'nin Indianapolis kentindeki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı - Son Dakika
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