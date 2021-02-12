Son dakika: ABD'nin işkenceyle anılan Guantanamo hapishanesi "The Mauritanian" filmine konu oldu - Son Dakika

NEW ABD'de terör zanlılarının sorgulandığı Guantanamo hapishanesinde, hakkında hüküm verilmeden 14 yıl tutulan Moritanyalı Mohamedou Ould Slahi'nin hikayesinin canlandırıldığı Moritanyalı (The Mauritanian) isimli film gösterime girdi.

Slahi'nin Guantanamo'da yaşadığı insanlık dışı muameleleri konu alan The Mauritanian, ABD'nin birçok eyaletinde bugün seyirciyle buluştu.

Kevin Macdonald'ın yönettiği filmin başrollerinden 58 yaşındaki Judy Foster, ABD'li savunma avukatı Nancy Hollander'ı oynarken, tamamen gerçek hayattaki olaylara ve kişilere dayanan hikayenin baş kahramanı Slahi'yi ise Cezayir asıllı Fransız oyuncu Tahar Rahim canlandırdı.

Filmin hikaye örgüsü

Slahi'nin hapisteyken kaleme aldığı "Guantanamo Günlüğü" isimli kitaptaki olayların konu edildiği filmde, hapishanedeki mahkumların maruz kaldığı acımasız koşullar ve kanunsuz uygulamalar beyaz perdeye aktarıldı.

Slahi'nin, 2015'te yazdığı ve ABD'de "en çok satanlar" listesine giren kitabında anlattığı mahkumlara uygulanan soğukta bırakma, cinsel aşağılama, uykusuz tutma, suda boğma gibi çeşitli fiziksel işkence yöntemleri de filmde etkileyici şekilde sunuldu.

Yarı belgesel şeklinde kurgulanan filmde, Müslüman tutsak Slahi'ye yapılan suçlamaların hiçbiri kesinleşmediği halde sadece isnat edilen suçları işlemiş olabileceği gerekçesiyle 14 yıl tutsak edilişinin öyküsü anlatıldı.

Benedict Cumberbatch ve Shailene Woodley gibi yardımcı başrol oyuncularının yer aldığı filmin hikaye örgüsü, 11 Eylül saldırısından 2 ay sonra Moritanya'da bir düğünde ABD'li görevlilerin Slahi'yi bulması ve onu "El Kaide bağlantısı şüphesiyle" sorgulamak istemesiyle başlıyor.

Filmde, işkenceleriyle ünlü Guantanamo adasındaki hapishanede ayakta kalmaya çalışan Slahi'nin bir yandan da kendini aklama çabası anlatılıyor.