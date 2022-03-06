(KANSAS)- ABD'nin Lowa Eyaletinde Hortum: 6 Ölü - Son Dakika
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(KANSAS)- ABD'nin Lowa Eyaletinde Hortum: 6 Ölü

06.03.2022 11:01

- ABD'nin Lowa eyaletinde hortum: 6 ölü ABD'nin Lowa eyaletindeki Des Moines şehrinde meydana gelen hortumda 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

- ABD'nin Lowa eyaletinde hortum: 6 ölü

KANSAS - ABD'nin Lowa eyaletindeki Des Moines şehrinde meydana gelen hortumda 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Lowa eyaletindeki Des Moines kentinde hortum meydana geldi. Illinois eyaletinin Madison bölgesi Acil Durum Yönetimi Müdürü Diogenes Ayala yaptığı açıklamada, hortum nedeniyle 2'si çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Acil Durum Müdürü Ayala, Des Moines şehrinin güneybatısındaki Madison bölgesinde de 1 kişinin durumu ağır olmak üzere toplam 4 kişinin hortum nedeniyle yaralandığını bildirdi. Ayala ayrıca, hortum nedeniyle 20'den fazla evin hasar gördüğünün tahmin edildiğini söyledi. Des Moines Şerif Ofisi ise hortumun bölgedeki birkaç eve, elektrik hattına ve ağaçlara zarar verdiğini ifade etti.

Ayrıca Lowa Valisi Kim Reynolds yaptığı açıklamada Madison bölgesi için bir afet ilanı yayınlandığını bildirerek, "Ölümcül fırtınalar nedeniyle kalbimiz parçalanıyor ama biliyorum ki Lowa halkı ihtiyaç anında yardım etmek için birlik olacaklar" dedi.

(KANSAS)- ABD'nin Lowa Eyaletinde Hortum: 6 Ölü
(KANSAS)- ABD'nin Lowa Eyaletinde Hortum: 6 Ölü
(KANSAS)- ABD'nin Lowa Eyaletinde Hortum: 6 Ölü

YORUMLAR
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ABD'de hortumda 6 kişi yaşamını yitirdi ABD'de hortumda 6 kişi yaşamını yitirdi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Illinois, Lowa, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (KANSAS)- ABD'nin Lowa Eyaletinde Hortum: 6 Ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: (KANSAS)- ABD'nin Lowa Eyaletinde Hortum: 6 Ölü - Son Dakika
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