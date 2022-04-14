Son Dakika | ABD'nin New Mexico eyaletindeki yangınlarda en az 13 bin dönüm arazi zarar gördü - Son Dakika
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Son Dakika | ABD'nin New Mexico eyaletindeki yangınlarda en az 13 bin dönüm arazi zarar gördü

14.04.2022 12:16
Son Dakika | ABD'nin New Mexico eyaletindeki yangınlarda en az 13 bin dönüm arazi zarar gördü

Son dakika haberleri: ABD'nin New Mexico eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yangınlarda en az 13 bin dönüm arazi zarar gördü.

ABD'nin New Mexico eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yangınlarda en az 13 bin dönüm arazi zarar gördü.

New Mexico'nun 5 farklı noktasında 6 Nisan'da başlayan yangınlar, şiddetli rüzgarlar ve kuru hava koşulları nedeniyle henüz kontrol altına alınamadı.

Eyalette en az 13 bin dönüm arazi yanarken, yangının etkili olduğu bölgelerden Ruidoso'da 2 kişi hayatını kaybetti.

Ruidoso'da 5 dönümden fazla alanı kapayan yangın henüz kontrol altına alınamazken yaklaşık 200 bina hasar gördü.

Yangın nedeniyle 4 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği Ruidoso'da acil durum ilan edilirken elektrik hatlarının da hasar gördüğü bölgede eğitime ara verildi.

Yaklaşık 1600 itfaiye ve destek personelinin sevk edildiği bölgede, yangına 2 helikopterle havadan da müdahale ediliyor.

Yangınların çıkış nedeni bilinmezken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Uzmanlar, sıcak ve kuru hava koşullarının yangınların kontrol altına alınmasını güçleştirdiğine ve bölgede meydana gelen yangın sayısını artırdığına dikkati çekiyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ABD'nin New Mexico eyaletindeki yangınlarda en az 13 bin dönüm arazi zarar gördü - Son Dakika


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