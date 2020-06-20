Son dakika! ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 14 haftadır azalıyor - Son Dakika

Son dakika! ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 14 haftadır azalıyor

Son dakika haberi... ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 10 azalarak 14 hafta üst üste düşüş gösterdi.

Son dakika! ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 14 haftadır azalıyor, System.String[]

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 10 azalarak 14 hafta üst üste düşüş gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 13-19 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 10 azalarak 189'a geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 14 hafta üst üste düşüş gösterirken bu sürede toplam 494 azalmış oldu.

Perşembe günü 41,51 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 42,19 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 39,45 dolar düzeyinde kapattı. WTI perşembe gününü 38,84 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 09:15 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 14 haftadır azalıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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