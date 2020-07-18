Son dakika! ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 18 haftadır azalıyor

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes 'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 180'e geriledi.

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