Son dakika! ABD'nin Texas ve Oklahoma eyaletlerindeki hortumlarda 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika! ABD'nin Texas ve Oklahoma eyaletlerindeki hortumlarda 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

22.03.2022 22:13
Son dakika! ABD'nin Texas ve Oklahoma eyaletlerindeki hortumlarda 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre NEW ABD'nin Texas ve Oklahoma eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve hortumlarda şu ana kadar 1 kişinin öldüğü, en az 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

NEW ABD'nin Texas ve Oklahoma eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve hortumlarda şu ana kadar 1 kişinin öldüğü, en az 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, 19'u Teksas eyaletinin orta ve kuzey bölgelerinde, diğerleri de Oklahoma'nın güney kısımlarında olmak üzere dün geceden bu yana en az 20 hortumun rapor edildiği kaydedildi.

Bölgedeki şiddetli fırtına ve hortumlar nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 10 kişinin de yaralandığı bildirilirken, çok sayıda ev ve iş yerinin de hasar gördüğü ifade edildi.

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesine göre, Texas genelinde 50 binden fazla hane elektriksiz kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın bugün Louisiana ve Mississippi eyaletlerine kayarak etkisini sürdüreceği konusunda uyardı.???????

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Oklahoma, Fırtına, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! ABD'nin Texas ve Oklahoma eyaletlerindeki hortumlarda 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - Son Dakika


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