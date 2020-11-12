Son Dakika! ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'dan "Trump, Beyaz Saray'ı bırakacak mı?" sorusuna yanıt: Gerekirse ordu devreye girer
12.11.2020 16:06
Son dakika! ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, "Trump, Beyaz Saray'ı bırakacak mı?" sorusuna "Gerekirse ordu devreye girer ve onu çıkartır" sözleriyle yanıt verdi.
ABD'de olaylı geçen başkanlık seçimi sonrasında, resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın kazandığı açıklandı. Rakibi ve ABD mevcut başkanı Donald Trump ise seçimlerde hile yapıldığını, oyların yeniden sayılmasını istediğini açıklamıştı.
"GEREKİRSE ORDU DEVREYE GİRER"
Gergin geçen seçim sürecinin ardından Trump'ın sıradaki hamlesi beklenirken; Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, "Trump, Beyaz Sarayı bırakacak mı?" sorusuna karşılık olarak; "Gerekirse ordu devreye girer ve onu çıkartır" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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