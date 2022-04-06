Son dakika! ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarda Putin'in kızlarını ve bu ülkeye yatırımları hedef aldı - Son Dakika
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Son dakika! ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarda Putin'in kızlarını ve bu ülkeye yatırımları hedef aldı

06.04.2022 18:09
Son dakika! ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarda Putin'in kızlarını ve bu ülkeye yatırımları hedef aldı

Gelen son dakika haberine göre ABD, Buça'daki olayların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak bu ülkeye yeni yatırımlara da yasak getirdi.

ABD, Buça'daki olayların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak bu ülkeye yeni yatırımlara da yasak getirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Ruslardan kurtarılan Ukrayna'nın Buça kentinde sivillere ait yüzlerce cesedin bulunmasının ardından, G7 ve Avrupa Birliği ile koordinasyon içinde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirildiği duyuruldu.

Buna göre daha önce ABD'nin yaptırım listesine alınan Rusya'nın en büyük finans kuruluşu Sberbank ve ülkenin en büyük özel bankası Alfa Bank'ın tüm mal varlıkları donduruldu.

Rus devletine bağlı önemli girişimlerin de mal varlıkları donduruldu ve bu işletmeler ile ticari ilişkiler yasaklandı.

Yaptırımlara, Rus elitler ve ailelerinin yanı sıra Putin'in iki yetişkin kızı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi ve kızı, Rusya eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ve Başbakan Mikhail Mişustin de dahil edildi.

Ayrıca yaptırımlar kapsamında ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ABD'nin yargı yetkisindeki fonlarla borç ödemesi yapmasını da yasakladı.

Yeni yaptırımlar kapsamında Rusya'daki tüm yatırımlar da yasaklanıyor.

Buça'da bulunan sivil cesetleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.

Rusya, sivillerin öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanlasa da uydu şirketi Maxar tarafından yayımlanan 19 Mart tarihli uydu fotoğraflarında sokaklarda cesetler olduğu görülmüştü.

Biden yönetimi söz konusu olayın ardından Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmiş ve Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini duyurmuştu.

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Avrupa Birliği, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarda Putin'in kızlarını ve bu ülkeye yatırımları hedef aldı - Son Dakika


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