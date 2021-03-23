Son dakika! ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Son dakika! ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
23.03.2021 17:19
Son dakika haberler... ABD Deniz Kuvvetlerine ait 116 borda numaralı 'USS Thomas Hudner' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
ABD Deniz Kuvvetlerine ait 116 borda numaralı 'USS Thomas Hudner' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi'nden bugün saat 14.50 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetlerine ait Avrupa ve Afrika filosuna bağlı DDG 116 borda numaralı 'USS Thomas Hudner' adlı füze firkateyni, saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın en güç manevra noktası Nara burnunu geçen savaş gemisi, daha sonra 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı. ABD savaş gemisine boğazı geçişi sırasında sahil güvenlik botu refakat etti. - ÇANAKKALE
Son Dakika Galatasaray'da muhalefetten seçim atağı! Aday olması için çarpıcı isimlerin kapısı çalındı Bülent Ecevit'in doktoru Prof. Dr. Turgut Zileli, 98 yaşında hayatını kaybetti Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Dzeko ile yolları ayırıyor İki gündür ağır kayıplar veren Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü Tesisin yığdığı çöpler nedeniyle dağda oluşan yarıklar bölge halkını evinden ediyor 5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı