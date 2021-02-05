Son dakika: ABD savaş gemisi tatbikat için Gürcistan'da - Son Dakika

Gemi ziyareti sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gereken önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, "Ziyaret, ABD ve Gürcistan arasındaki denizcilik iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.

Savaş gemisinin, Karadeniz 'de Gürcistan tarafıyla ikili tatbikatlar için bulunduğu aktarılan açıklamada, geminin yarın tatbikatların ardından Batum'dan ayrılacağı bilgisi verildi.

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