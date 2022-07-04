ABD savaş gemisine iniş yaptığı sırada düşen askeri uçağın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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ABD savaş gemisine iniş yaptığı sırada düşen askeri uçağın görüntüleri ortaya çıktı

04.07.2022 19:21

- ABD savaş gemisine iniş yaptığı sırada düşen askeri uçağın görüntüleri ortaya çıktı Avustralya'nın Queensland eyaleti açıklarında 2017'de askeri uçağın savaş gemisine iniş yaptığı sırada düştüğü kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

- ABD savaş gemisine iniş yaptığı sırada düşen askeri uçağın görüntüleri ortaya çıktı

WASHINGTON - Avustralya'nın Queensland eyaleti açıklarında 2017'de askeri uçağın savaş gemisine iniş yaptığı sırada düştüğü kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Avustralya'nın Queensland eyaleti açıklarında 5 Ağustos 2017'de ABD Donanması'na ait USS Green Bay adlı amfibik çıkarma gemisine iniş yaptığı sırada düşen Tiltrotor MV-22 Osprey'in kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Üç ABD askerinin hayatını kaybettiği kazaya ait görüntülerde, uçağın gemiye iniş yaptığı sırada sol motorunun güverteye çarptığı ve iniş bölgesinde bulunan personelin panikle kaçtığı görüldü. Kazayla ilgili yürütülen soruşturma dahilinde 21 Mayıs 2018'de yayınlanan raporda, uçağın çok fazla aşağıya doğru akıma maruz kalması ve havada asılı kalacak itiş gücüne sahip olmaması nedeniyle düştüğünün belirlendiği ifade edilmiş, uçağın çok fazla ağırlık taşıyor olabileceğine dikkat çekilmişti.

Öte yandan geçtiğimiz ay ABD'nin California eyaletinde bir MV-22 Osprey düşmüş, kazada 5 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz mart ayında ise Norveç'te bir MV-22 Osprey düşmüş ve 4 kişi ölmüştü.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD savaş gemisine iniş yaptığı sırada düşen askeri uçağın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD savaş gemisine iniş yaptığı sırada düşen askeri uçağın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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