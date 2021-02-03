Son dakika! ABD Senatosundan Biden'ın iki bakan adayına onay - Son Dakika

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın İç Güvenlik Bakanı adayı Alejandro Mayorkas ile Ulaştırma Bakanı adayı Pete Buttigieg'e onay verdi.

20 Ocak'ta başkanlık görevine başlayan Biden'ın kabinesinde yer alacak adaylar ABD Senatosundan onay almaya devam ediyor.

Senato Genel Kurulunda ayrı ayrı yapılan oturumlarda Mayorkas 43 hayır oyuna karşı 56 evet oyu ile Buttigieg ise 13 hayır oyuna karşı 86 evet oyu ile bakanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı.

Bu göreve gelen ilk Latin Amerika kökenli ve ilk göçmen olarak tarihe geçen Mayorkas, özellikle ABD-Meksika sınırına örülen duvara karşı yaptığı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyetçi kesimlerden tepki toplamıştı.

Cumhuriyetçilerin bakanlığına karşı çıktığı ve oylamasını erteledikleri Mayorkas'ın Senatoda kabul edilmesi, Biden adına önemli bir kazanım olarak nitelendirildi.

Diğer yandan Senatodan onay alan Buttigieg ise bir başkanlık kabinesinde koltuğu olan ilk eşcinsel isim olarak kayıtlara geçti.

Buttigieg, başkanlık ön seçim sürecinde Biden'ın Demokrat rakipleri arasında boy göstermişti.

ABD Senatosu daha önce de Antony Blinken'ı Dışişleri Bakanı, Janet Yellen'ı Hazine Bakanı ve Lloyd Austin'i de Savunma Bakanı olarak onaylamıştı.