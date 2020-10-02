Son dakika: ABD Temsilciler Meclisi 2,2 trilyon dolarlık Kovid-19 teşvik paketini onayladı - Son Dakika

Son dakika: ABD Temsilciler Meclisi 2,2 trilyon dolarlık Kovid-19 teşvik paketini onayladı

Son dakika ekonomi haberine göre ABD Temsilciler Meclisi, Demokrat üyelerin hazırladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı.

Son dakika: ABD Temsilciler Meclisi 2,2 trilyon dolarlık Kovid-19 teşvik paketini onayladı, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi, Demokrat üyelerin hazırladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı.

Beyaz Saray ile Demokratlar arasında günlerdir süren müzakerelerde bir anlaşma sağlanamamasına rağmen söz konusu teşvik paketi, 207'ye karşı 214 oyla kabul edildi.

Demokratların teşvik paketine karşı oy kullananlar arasında, Cumhuriyetçilerin yanı sıra 18 demokrat üye de yer aldı.

Söz konusu teşvik paketi, ilk olarak Senato'ya sunulacak, buradan geçmesi halinde yasalaşması için Başkan Donald Trump'ın onayına gönderilecek.

Demokratların 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketi kapsamında, 600 dolarlık haftalık işsizlik yardımının yeniden devreye alınması ve yıl sonuna kadar uzatılması planlanıyor.

Teşvik paketinin yasalaşması halinde önceki teşvik paketinde olduğu gibi Amerikan vatandaşlarına 1200 dolarlık doğrudan ödeme yapılması öngörülüyor.

Öte yandan eyalet ve yerel yönetimlere bir yılda 436 milyar dolarlık yardım sağlanması, salgından en çok etkilenen işletmeler için ikinci tur Maaş Koruma Programı kredisi verilmesi, hava yolu şirketleri için 25 milyar dolarlık kaynak ayrılması, Kovid-19 testi için 75 milyar dolarlık bütçe sağlanması, eğitime 225 milyar dolarlık kaynak aktarılması ve kira yardımı gibi önlemlerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Trump hükümeti ile Demokratlar arasında teşvik paketine ilişkin uzun zamandır devam eden görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı.

Son olarak ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, teşvik paketine ilişkin önceki gün yaptıkları görüşmelerin ardından dün de bir telefon konuşması gerçekleştirmişti. Teşvik paketinin miktarını görüşen ancak tam mutabakat sağlayamayan ikili arasındaki görüşmelerin devam edeceği kaydedilmişti.

Söz konusu teşvik paketinin Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçemeyeceği öngörülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Temsilciler Meclisi, Beyaz Saray, Senato, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 04:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: ABD Temsilciler Meclisi 2,2 trilyon dolarlık Kovid-19 teşvik paketini onayladı - Son Dakika Ekonomi

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