Son dakika! ABD Yüksek Mahkemesi, muhbirlik yapmayı reddettiği için cezalandırılan Müslümanlar lehine karar verdi - Son Dakika

FBI ajanlarını mahkemeye veren üç Müslümanın davası, duruşmaya doğru haklarındaki uçuş yasağının kaldırıldığı belirtilerek kapatılmaya çalışılmış ancak temyiz mahkemesi, RFRA kapsamında maddi zarar için davanın Yüksek Mahkemeye taşınabileceğine hükmetmişti.

New York 'ta yaşayan Muhammad Tanvir, Jameel Algıbhah ve Naveed Shinwarı, FBI'ın, kendilerinden Müslüman toplumu içinde muhbirlik yapmaları talebini reddetmiş ve ardından FBI, 3 Müslümanın ismini terör bağlantılı uçuş yasağı listesine koymuştu.

NEW ABD Yüksek Mahkemesi, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) muhbiri olmayı reddettikleri için uçuş yasağı listesine konulan üç Müslümanın, FBI görevlileri aleyhine maddi tazminat davası açabileceğine hükmetti.

Rasulayn'daki terör saldırısında şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var