Son Dakika | Abdi İbrahim, iklim değişikliği yönetiminde global başarıya imza attı - Son Dakika

Son Dakika | Abdi İbrahim, iklim değişikliği yönetiminde global başarıya imza attı

11.12.2020 10:17
Son Dakika | Abdi İbrahim, iklim değişikliği yönetiminde global başarıya imza attı, System.String[]

Son dakika haberleri... Abdi İbrahim, iklim değişikliğiyle mücadele ve doğal kaynakların korunması alanlarında faaliyet gösteren Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) İklim Değişikliği Programı'nda Biyoteknoloji&İlaç sektöründe küresel ortalamanın üzerinde bir performansla B- listesine girmeye...

Abdi İbrahim, iklim değişikliğiyle mücadele ve doğal kaynakların korunması alanlarında faaliyet gösteren Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) İklim Değişikliği Programı'nda Biyoteknoloji&İlaç sektöründe küresel ortalamanın üzerinde bir performansla B- listesine girmeye hak kazandı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik çalışmalarını tüm iş süreçlerinin merkezine alan Abdi İbrahim, bu konuda attığı adımlar ve hayata geçirdiği uygulamalarla önemli bir uluslararası başarıya daha imza attı.

Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğine büyük önem veren, 2030 yılında karbon ayak izini sıfıra indirmek için çalışmalarını yürüten Abdi İbrahim, bu çalışmalarıyla uluslararası alanda önemli bir başarı elde etti. Abdi İbrahim, Karbon Saydamlık Projesi İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programları kapsamında yaptığı ilk raporlama ile İklim Değişikliği Programı'nda Biyoteknoloji & İlaç sektöründe, küresel seviyede genel ortalamanın üzerinde yer alarak B- listesine girmeye hak kazandı. Böylelikle tüm dünyadan yaklaşık 10 bin şirketin yer aldığı, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan CDP'de önemli başarı elde etti.

"Milyonlarca insanın daha iyi, daha sağlıklı yaşam sürmesine katkıda bulunmak için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, "Abdi İbrahim olarak her gün milyonlarca insanın daha iyi, daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Ticari faaliyetlerimizi sürdürürken ve yatırımlarımızı hayata geçirirken, topluma ve içinde yaşadığımız dünyaya 'iyi' iz bırakmayı daima öncelik olarak görüyor ve tüm aksiyonlarımızı çevre odaklı olarak planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bülbül, "CDP kapsamında ilk raporlamamız olmasına rağmen, İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında B- listesine girmekten büyük gurur duyuyoruz. İklim değişikliği alanında sektörümüzün küresel ve Avrupa ortalamasının üzerinde bir skor elde ettiğimiz için ayrıca mutluyuz. İlk defa başvuran ve not alan bir şirket olarak Türkiye'de çoğu 5-10 yıldan fazladır bu işi yapan 129 başvuru sahibinin 85'ini geride bıraktık. Bu önemli gelişme Abdi İbrahim'in sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarında doğru bir yolda olduğunu göstermiş oldu. İki kategoride de gelişim alanlarımız bulunuyor. Nihai hedefimiz 'A' notu alan şirketler listesine girmek. Atacağımız kararlı adımlarla bunu da başaracağımızdan eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Bu başarıların Abdi İbrahim'in sürdürülebilirlik alanındaki duruşuna büyük katkı sağlayacağını belirten Bülbül, şunları kaydetti:

"Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl yayınladığı Küresel Risk Raporu'nun 2020 yılı çalışmasında ilk kez, gelecek 10 yılda beklenen küresel risklerin ilk beşi çevresel risklerden oluştu. Her geçen gün çevresel risklerin etkisini artırdığı günümüzde, başta kamu ve özel kuruluşlar olmak üzere herkese önemli sorumluluklar düşüyor. Ekosistemine, yaşadığı topluma ve çevreye karşı sorumluluk üstlenen ve daha iyi bir gelecek için güçlü adımlar atan şirketler, gelecekte dönüşümün temsilcileri olacak. Biz de Abdi İbrahim olarak üç kuşaktır iyileştirme misyonuyla çalışıyoruz, iyilik DNA'mızda var.

Her gün milyonlarca insanın daha iyi ve mutlu bir yaşam sürmesine katkıda bulunuyoruz. Bu yıl 'hayatı iyileştirmek' misyonumuzu biraz daha farklı bir noktaya taşıyarak 'geleceği iyileştiriyoruz' dedik ve sürdürülebilirlik stratejimizi bu söylem etrafında şekillendirdik. Türkiye'nin iyileştirici gücü olarak, önümüzdeki dönemde de kurumsal vatandaş kimliğimiz, sektörel misyonumuz, toplumsal önceliklerimiz, evrensel ilke ve hassasiyetlerimizle daha iyi bir dünya ve daha iyi bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz."

Abdi İbrahim, Karbon, Enerji, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

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