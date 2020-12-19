II. Abdülhamit'in yaptırdığı tek duvarı kalan askeri hastaneye "adaletle" sahip çıkış başladı - Son Dakika

II. Abdülhamit'in yaptırdığı tek duvarı kalan askeri hastaneye "adaletle" sahip çıkış başladı

19.12.2020 10:51

Edirne'de II. Abdülhamit zamanında yaptırılan Merkez Asker Hastanesi'nin kalan tek duvarı, dondurulma metodu ile geleceğe taşınacak.

Edirne'de II. Abdülhamit zamanında yaptırılan Merkez Asker Hastanesi'nin kalan tek duvarı, dondurulma metodu ile geleceğe taşınacak.

Alınan bilgiye göre, uzmanlar eşliğinde mahkumlarla pek çok esere el vermeye başlayan Türkiye'deki cezaevlerinde sadece Edirne'de bulunan Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne bağlı faaliyet gerçekleştiren Mimari Restorasyon Uygulama İş Kolu, tarihi duvarın yıkılıp yok olmaması amacıyla korumayı üstlendi.

Eski şehir çöplüğünün yakınlarında hafriyat dökülen bir alan haline gelen, mülkiyeti Milli Emlak'ta bulunan askeri hastane duvarının bulunduğu yer, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının girişimleriyle Adalet Bakanlığına tahsis edildi.

Tahsisin gerçekleşmesiyle belediye ve Edirne Valiliği Çevre Vakfı katkılarıyla hafriyat temizlendi günümüze sadece duvarı kalan hastanenin bulunduğu arazinin etrafı tel çit çekilerek korumalı bir alan haline getirildi.

Statik raporu sonucu yakınından geçen yolun duvara zarar verdiği görüşü Kültür Varlıklar Koruma Bölge Kuruluna bildirildi. Kurul, yolun kaydırılması kararı verdi.

Karar sonrası Karayolları ve belediye ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla yol kaydırıldı.

Açık cezaevinde görevli mimarlık mezunu infaz koruma memurunca rölövesi çizilen duvar, daha sonra tamamlanabilmesi ve korunması için önce dondurulacak. Daha sonra tamamlanması görüşü çıkarsa hastane ayağa kaldırılacak.

Duvarın kenarına yaptırılacak bilgilendirme panosuyla hastane hakkında bilgi verilecek.

Ayrıca hastaneye ait hamam için de kuruldan alınan izin çerçevesinde Mimari Restrasyon Uygulama İş Kolu'ndaki mahkumlar, sanat tarihçileri eşliğinde kazı yapacak.

Hükümlüler restore çalışmalarında tecrübeli

Daha önce de Yanık Kışla olarak bilinen, şuan Edirne Kapalı Cezaevi olarak kullanılan alanda 1827 yılında Sultan II. Mahmut tarafından yaptırıldığı belirtilen "Piyade Kışla-ı Hümayun Camii"nden geriye kalan minare kalıntıları çevresinde, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun izinleri doğrultusunda cami yapısı sınırlarının belirlenmesi ve ihya projelerinin hazırlanabilmesi için gerekli olan araştırma kazısı yapılmıştı.

Yine Sultan II. Mahmut tarafından 1827 yılında "Asakir-i Mansure-i Muhammediye" ordusu için inşa ettirilen kışlanın kule kapıları hükümlülerce restore edilmişti.

Hastane, II. Abdülhamit'in emriyle 1889 yılında yaptırıldı

Hastane Osmanlı-Rus harbi sonrası II. Abdülhamit'in emriyle 1889 yılında Yanık Kışla yakınında yaptırıldı. Dört duvar, ortası avlu iki katlı, bahçesinde bir cami, su deposu bulunan döneminin en modernleri arasında sayılan hastanenin Balkan savaşları sırasında koridorlarının dahi dolduğu biliniyor.

Salgın hastanesi olarak da hizmet veren hastane bir dönem hizmet vermedi. 2. Dünya Savaşı'nda restore edilerek yeniden faaliyete geçen hastane daha sonra önce Gemlik ardından Çankırı'ya taşındı ve "Memleket içi 308 numaralı Çankırı Hastanesi" adını aldı.

Hastane binası, daha sonra jandarma okulu olarak hizmet verdi, bir süre de boş kaldı. Bölgenin önemli askeri hastanelerinden olan Edirne Merkezi Askeri Hastanesi binası, 1985 yılına kadar ayakta kaldı, bugüne ise sadece yıkık bir duvarı ulaştı.

II. Abdülhamit'in yaptırdığı tek duvarı kalan askeri hastaneye adaletle sahip çıkış başladı
II. Abdülhamit'in yaptırdığı tek duvarı kalan askeri hastaneye adaletle sahip çıkış başladı
II. Abdülhamit'in yaptırdığı tek duvarı kalan askeri hastaneye adaletle sahip çıkış başladı
II. Abdülhamit'in yaptırdığı tek duvarı kalan askeri hastaneye adaletle sahip çıkış başladı

Restorasyon, Hastane, Edirne, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel II. Abdülhamit'in yaptırdığı tek duvarı kalan askeri hastaneye 'adaletle' sahip çıkış başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bu da oldu! Kuzey Kore'de bir balıkçı, ABD radyosu dinlediği için öldürüldü 5 gün ayrı kalan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti barıştı Aşka gelen Hakan Altun önce Gonca Vuslateri ile romantik pozunu paylaştı sonra herkesi takipten çıkardı Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 kişi hayatını kaybetti Trump Çinli firmaları Amerikan borsalarından çıkarabilecek yasayı onayladı
8 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntüler 8 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntüler         
11:04
Trump'ın Twitter hesabına 5. denemesinde erişim sağlayan hacker, dikkat çeken şifreyi paylaştı Trump'ın Twitter hesabına 5. denemesinde erişim sağlayan hacker, dikkat çeken şifreyi paylaştı         
10:43
Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş         
09:46
Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti         
09:21
Bir derdimiz de yalancı koronavirüs! Vaka sayısı her geçen gün artıyor Bir derdimiz de yalancı koronavirüs! Vaka sayısı her geçen gün artıyor         
08:50
Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı         
08:36
Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar         
08:17
Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Görevden alınan belediye başkanı dahil 23 kişi hakkında yakalama kararı Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Görevden alınan belediye başkanı dahil 23 kişi hakkında yakalama kararı         
07:27
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
18:33
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü         
17:00
17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti         
14:36
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 11:17:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: II. Abdülhamit'in yaptırdığı tek duvarı kalan askeri hastaneye "adaletle" sahip çıkış başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei