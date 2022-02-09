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Abdullah Avcı: "Trabzonspor'un olduğu her yerde kazanma alışkanlığını devam ettirmek gerekiyor" - Son Dakika

Abdullah Avcı: "Trabzonspor'un olduğu her yerde kazanma alışkanlığını devam ettirmek gerekiyor"

09.02.2022 23:49

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Denizlispor, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Denizlispor, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Bordo-mavili takım çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından değerlendirmede bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Denizlispor takımı bundan önceki turda İstanbul'da Galatasaray'ı elemiş bir takım. Trabzonspor'un olduğu her yerde kazanma, kazanma alışkanlığını devam ettirmek gerekiyor" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Denizlispor, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Müsabakayı 2-1 kazanan bordo-mavili ekip kupada çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Kupada sürprizlere çok açık olduğu seneler de biliyoruz ki, sadece ülkemizde değil dünyada da böyle. Denizlispor takımı bundan evvelki turda İstanbul'da Galatasaray'ı elemiş bir takım. Özellikle Mesut Hoca'nın bu liglerin yani süper liginde deneyimli hocalarından ve bu yörenin insanı. Geldiğinde de bir çıkış, oyun planında bir değişiklik vardı. Biz de az süre almış, antrenman eksiği olan oyuncularımızın hem bireysel hem de oyun performansı görmek istedik. Zaman zaman oyunda dalgalı performanslar, zaman zaman da iyi performanslar oldu. Trabzonspor'un olduğu her yerde kazanma, kazanma alışkanlığını devam ettirmek gerekiyor. Bu kupayı defalarca almış, kupa finalleri oynamış, bu sene itibarıyla her 2 yarışta da yarışın içerisinde olarak bunu sonuna kadar götürmek istiyoruz. Bugün kazandık, genelinden bütününe değerlendirmesini muhakkak ben yapacağım. Takım, oyuncu ve oyun üzerinden ama kazanmak son derece önemli. Bu alışkanlığa devam etmek önemli. Bunun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Denizlispor'a başarırlar diliyorum" diye konuştu.

(Semih Can Yılmaz - Atilla Özer - Eren Elyesa Polat/İHA)

Abdullah Avcı: Trabzonspor'un olduğu her yerde kazanma alışkanlığını devam ettirmek gerekiyor
Abdullah Avcı: Trabzonspor'un olduğu her yerde kazanma alışkanlığını devam ettirmek gerekiyor
Abdullah Avcı: Trabzonspor'un olduğu her yerde kazanma alışkanlığını devam ettirmek gerekiyor

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Türkiye Kupası, Abdullah Avcı, Denizlispor, Trabzonspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Abdullah Avcı: 'Trabzonspor'un olduğu her yerde kazanma alışkanlığını devam ettirmek gerekiyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abdullah Avcı: "Trabzonspor'un olduğu her yerde kazanma alışkanlığını devam ettirmek gerekiyor" - Son Dakika
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