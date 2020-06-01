Son Dakika | Abdurrahim Albayrak'ın dolandırılması olayında yeni gelişme - Son Dakika

Son Dakika | Abdurrahim Albayrak'ın dolandırılması olayında yeni gelişme

Son dakika haberine göre Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran kişilerden biri daha yakalandı.

Son Dakika | Abdurrahim Albayrak'ın dolandırılması olayında yeni gelişme, System.String[]

Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran kişilerden biri daha yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın kendisini İstanbul'da bir belediyenin başkanı olarak tanıtan kişilerce korona virüse karşı yardım kampanyası bahanesiyle 40 bin TL dolandırılmasının ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince çalışma başlatılmış, olayın iki şüphelisi yakalanmıştı. Şüphelilerden Abdulvahap B. (36) tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheli Fatih Y. (39)'ye ise ev hapsi verilmişti.


Polis çalışmaları sürdürdü, 1 şüpheli daha yakalandı


Dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışmalarını sürdüren Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 22 Mayıs günü Kocaeli Hacıhalil Mahallesi Kızılay Caddesinde bir eve düzenledikleri operasyonla olayın diğer şüphelisi Barış Ö.'yü de yakalayarak gözaltına aldı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Barış Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalarla, Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın dolandırılması olayıyla ilgili yakalanan kişi sayısı 3, tutuklu kişi sayısı ise 2'ye yükselmiş oldu. - İSTANBUL

Galatasaray Spor Kulübü, Abdurrahim Albayrak, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 10:48 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Abdurrahim Albayrak'ın dolandırılması olayında yeni gelişme - Son Dakika
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