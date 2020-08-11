Son dakika... Abisinin düğününe üniformayla katılan asker, ailesini gözyaşına boğdu - Son Dakika

Son dakika... Abisinin düğününe üniformayla katılan asker, ailesini gözyaşına boğdu

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ta abisinin düğününe sürpriz bir şekilde üniformayla katılan asker, ailesini mutluluk gözyaşına boğdu.

Son dakika... Abisinin düğününe üniformayla katılan asker, ailesini gözyaşına boğdu, System.String[]

Sivas'ta abisinin düğününe sürpriz bir şekilde üniformayla katılan asker, ailesini mutluluk gözyaşına boğdu.

Edirne'de vatani görevini yerine getiren 23 yaşındaki Ahmet Karaca, geçtiğimiz cuma günü evlenen abisi Enes Karaca ve Rukiye Karaca'nın düğününde yaptığı sürprizle ailesini gözyaşlarına boğdu. Asker, pandemi sürecinde izin alamadığını belirterek abisinin düğününe katılamayacağını söylemişti. Komutanlarıyla yaptığı görüşme sonucu izin almayı başaran Karaca, kuzeni ve eniştesinin iş birliğinde ailesine sürpriz yaptı. Gelin ve damadın dans ettiği esnada salona giren Karaca, abisi ve ailesiyle doyasıya sarıldı. Ailesinden 2 aydır uzak olan askeri karşısında gören aile bireyleriyse mutluluk gözyaşına boğuldu. Asker ve ailesi dökülen gözyaşının ardından düğünde doyasıya eğlendi.

"Salona gidene kadar içimde sürpriz yapıp geleceği ümidi vardı"

Asker olan oğlunun kendilerine sürpriz yapacağı ümidini düğünün başlamasıyla yitirdiğini belirten anne Gülşen Karaca, "İlk oğlum Enes'imin düğününde ortanca oğlum askerdeydi. Bir burukluk vardı ama içimden bir sürpriz yapıp geleceği geçiyordu. Olayın baş kahramanı eniştem ve yeğenim. Sabah 5'te havalimanından alıyorlar, bizim evin önüne kadar gelip fotoğraf çekiniyorlar. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Salona gidene kadar içimde sürpriz yapıp geleceği ümidi vardı. Salona gittiğimizdeyse ümidim bitmişti, daha gelmez diye düşünmüştüm. Salona gelin ve damat girdikten sonra dans bitti, bir sürpriz var dediler. O anda içim sevinçle doldu. Baktığımda oğlum, eniştem ve yeğenim arasında geliyordu. Benim için çifte mutluluk oldu. Oğlum askere gideli 2 ay olmuştu, 2 aydır oğlumu görmemiştim"dedi.

"Mutluluklarını gözlerinden anladım"

Asker Ahmet Karaca, ailesini yaptığı sürprizle mutlu ettiğini belirterek, "Abimin düğünü vardı, ben daha erken askere gidecektim ama ara kaybı gittim. Pandemi süresinde izinler askıya alındı, normal izin yoktu kimseye. Komutanlarım Edirne'de vaka olmadığı gördü. Milletin ablasının, abisinin, kardeşinin düğünü, kendilerinin ise nişanları vardı. Komutanlarımız izni verelim dedi. Son güne kadar kimseye haber vermek istemedim. Kuzenim çok ısrar etti, yemin konusu araya girince mecburen söyledim. Oda aileme sürpriz yapalım dedi. Ailem gelip, gelmeyeceğimi soruyordu. Bende gelemeyeceğimi söylüyordum. Onları biraz üzeyim güzel olsun dedim. Gece saatlerinde uçağa bindim, eniştem ve kuzenim gelip beni aldı. Kız almada ve her şey de arabanın içindeydim. Ama araba filmli olduğu için hiçbir şekilde gözükmedim. Abim ve gelin içeri girdi. İçeridekilerle koordineyi kurmuşlardı, hepsinin haberi vardı. Kameramanların haberi varmış. Girişimi koordine ettik. Ailemi görünce mutlu oldum. İnsan acayip oluyor, güzel bir duygu. Ailem mutlu oldu, güzel oldu. Annem ve abim çok mutlu oldu, gözlerinden anladım mutluluklarını ağlamaklı oldu ama mutluluk gözyaşlarıydı" dedi. - SİVAS

Edirne, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 09:53

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika... Abisinin düğününe üniformayla katılan asker, ailesini gözyaşına boğdu - Son Dakika
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