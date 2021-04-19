Öfkeli kayınbirader, ablasının aldattığını iddia ettiği eniştesini kurşuna dizdi - Son Dakika

Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Yakacık Mahallesi Efendi Sokak'ta meydana gelen olayda, iftar yemeği için sokak üzerinde bulunan bir yakının evine giden Necmi Akgüneş (52) ve beraberindekiler, yemek yedikten sonra kahve içmek için bahçeye çıktı. Bu sırada Necmi Akgüneş'in eşi Ayşe Akgüneş kocasının bulunduğu eve geldi.

ALDATMA İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Ayşe Akgüneş, evde Necmi Akgüneş'in kendisini aldattığını düşündüğü, ismi öğrenilemeyen kadınla karşılaştı. Daha sonra Ayşe Akgüneş, Necmi Akgüneş ve Necmi Akgüneş'in eşini aldattığı iddia edilen kadın arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında eve gelen Ayşe Akgüneş'in kardeşi Mehmet Emin Ö. (36) de tartışmaya dahil oldu.

ENİŞTESİNİ SİLAHLA VURDU

Tartışma sırasında Mehmet Emin Ö. cebinden çıkarttığı taşıma ruhsatlı tabanca ile eniştesi Necmi Akgüneş'e ateş etti. Şahsın tabancasından çıkan kurşun Akgüneş'in göğsüne isabet etti. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Necmi Akgüneş, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan Akgüneş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitirdi. Katil zanlısı Mehmet Emin Ö. ise olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.