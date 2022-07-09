Samsun ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastaneye koştu - Son Dakika
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Samsun ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastaneye koştu

09.07.2022 13:38

Samsun ve çevre illerde kurban kesmeye çalışırken yaralananlar, hastanelere başvurdu.

Samsun ve çevre illerde kurban kesmeye çalışırken yaralananlar, hastanelere başvurdu.

Samsun'da bayram namazı sonrasında vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı.

Kurban kesimi esnasında bazı vatandaşlar kurbanlıkların üzerine düşmesi sonucu yaralanırken, bazıları ise bıçak, satır ve balta ile el, kol ve bacaklarını kesti.

Yaralananların bazıları kendi araçlarıyla bazıları da ambulanslarla hastanelere gitti.

Samsun'da bayramın birinci günü 46 kişi yaralanma sonucu tedavi edildi.

Çorum

Çorum'da Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı.

Belediyelerin gösterdiği kesim alanlarına gidenler, kurbanlarını kesti.

Kurbanların kesilmesi sırasında bıçak, satır ve balta ile yaralananlardan bazıları kendi araçlarıyla hastaneye gelirken, bazıları da ambulanslarla acil servislere getirildi.

Bayramın birinci günü kurban kesimi sırasında yaralanan 33 kişi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tokat

Tokat'ta bazıları kurban kesimi sırasında, bazıları da hayvanların darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralananlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tokat'ta kurban kesimi sırasında hastanelerin acil servislerine 75 kişi başvurdu.

Amasya

Amasya'da da kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 91 "acemi kasap", hastanelere kaldırıldı.

Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi ile 5 ilçe devlet hastanesine kurban kesimi sırasında kendini yaralayanlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun ve çevre illerde 'acemi kasaplar' hastaneye koştu - Son Dakika

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