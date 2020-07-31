Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da kurban kesmek isterken kendisini yaralayanlar hastanelere müracaat etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da bayram namazının ardından kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri veya özel araçlarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Hayvan darbesi yada kesici aletle yaralanan 83 kişi ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kurban kesimi sırasında kendini yaralayan Hikmet Ceylan, "Kurbanı keserken bıçak kaydı ve elime geldi elim biraz kesildi hastaneye geldim tedavi oldum." dedi.

Adıyaman

Adıyaman'da da kurban kesimi sırasında yaralanan kişiler hastanelik oldu.

Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, kesim sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle kendilerini yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri ve özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan .. yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.