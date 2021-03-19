Son dakika... Acı baldan zehirlenen Kırgız kadın, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika... Acı baldan zehirlenen Kırgız kadın, hastaneye kaldırıldı
19.03.2021 10:59
Son dakika haber: BOLU'nun Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyünde yaşayan Kırgızistan uyruklu Zehra Zamaltdinova (26) yediği acı baldan zehirlendi.
BOLU'nun Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyünde yaşayan Kırgızistan uyruklu Zehra Zamaltdinova (26) yediği acı baldan zehirlendi. Zamaltdinova, hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün gece Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyünde meydana geldi. Acı bal olarak bilinen, balı fazla yiyen Kırgızistan uyruklu Zehra Zamaltdinova, evinde fenalaştı. İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Zamaltdinova, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Göynük İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zehra Zamaltdinova'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Osmanlı'dan kalma 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu: Bütün tartışmalar boş, HDP kapatılamaz Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış