Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen kapsamlı deprem tatbikatı tüm birimlerin koordineli çalışmasıyla başarıyla sonuçlandı.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi tarafından, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) katılımıyla gerçekleştirilen afet ve acil durum tatbikatı kapsamında, deprem gerçekleşmesi durumunda hasta ve çalışan güvenliği için izlenmesi gereken tahliye planı titizlikle uygulandı.

Senaryo gereğince gerçekleşen deprem için önce mor kod verilerek tüm ekipler bilgilendirildi. Ardından sarı tahliye anonsu verilerek öncelikli hastalardan başlanarak tüm hasta ve çalışanların güvenli bir şekilde bina dışına çıkması sağlandı. Bina dışında kurulan çadırda tahliye edilen hastaların yanı sıra turkuaz kod gereğince deprem nedeniyle hastaneye başvuran kişilere tedavi hizmeti verildi. Ardından yeşil kod anonsu verilerek tatbikat sonlandırıldı.

"Bu tip tatbikatlar, hazırlık çalışmalarımız için çok önemli"

Tatbikatın ardından açıklama yapan Acıbadem Eskişehir Direktörü Mevlüt Yıldırım, "Deprem maalesef ki ülkemizin gerçeği. Böyle bir durumla karşılaşmamayı diliyoruz fakat sağlık hizmetine ihtiyaç duyulacak her durum için hazırlık yapıyoruz. Bu tip tatbikatlar, bizim hazırlık çalışmalarımız için çok önemli. Bu tatbikatı da başarıyla tamamladık, her koşulda hizmet vermeye hazırız. UMKE ve tatbikatta görev alan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR